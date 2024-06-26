Україна - Бельгія: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024

У середу, 26 червня, збірна України зустрічається з Бельгією у 3-му турі групового раунду Євро-2024. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - 19:00

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

????️???????? Official squad list pic.twitter.com/XJhHRyJp94 — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 26, 2024

Бельгія після несподіваної стартової поразки від словаків - 0:1, переграла румунів - 2:0.

Перед вирішальним туром по 3 очка мають одразу чотири команди з групи E. Турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів (3:2), очолює Румунія. Бельгія йде другою (2:1), Словаччина третьою (2:2), Україна - четвертою (2:4).

До 1/8 фіналу виходять команди, які займуть у групах перші та другі місця. Також до плей-офф потраплять чотири з шести кращих збірних, які фінішують третіми.

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У групі E наразі в найнезручнішому становищі перебуває саме команда Реброва. Аби не залежати від суперників, українцям необхідно перемагати бельгійців. У разі нічиєї, наші футболісти можуть фінішувати третіми, але за умови, що матч Словаччина - Румунія завершиться перемогою одного із суперників. Якщо обидві гри завершаться внічию, Україна через гіршу різницю залишиться четвертою.

Команда Реброва може опинитися у 1/8 фіналу навіть у разі поразки від Бельгії. Для цього необхідно, щоб Румунія перемогла Словаччину, над якою збірна України має перевагу завдяки особистій перемозі. Якщо ж виграють словаки, українці опиняться нижче румунів через поразку в 1-му турі.

Наразі в рейтингу команд, які фінішували третіми вже присутня одна збірна, яка завершила змагання в групі з 2 очками - Хорватія. Якщо менше 3 пунктів набере ще хтось, із третіх команд, то представник групи E гарантовано опиниться у плей-офф навіть з 3 очками.