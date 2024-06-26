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Україна - Бельгія: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024

26 червня, 2024 середа
10:06
Футбол Збірна України, Євро-2024
Зміст

У середу, 26 червня, збірна України зустрічається з Бельгією у 3-му турі групового раунду Євро-2024. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - 19:00

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

Бельгія після несподіваної стартової поразки від словаків - 0:1, переграла румунів - 2:0. 

Перед вирішальним туром по 3 очка мають одразу чотири команди з групи E. Турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів (3:2), очолює Румунія. Бельгія йде другою (2:1), Словаччина третьою (2:2), Україна - четвертою (2:4). 

До 1/8 фіналу виходять команди, які займуть у групах перші та другі місця. Також до плей-офф потраплять чотири з шести кращих збірних, які фінішують третіми.      

Читайте також: Момент істини з Бельгією: які шанси збірної України на вихід до плей-офф Євро-2024

У групі E наразі в найнезручнішому становищі перебуває саме команда Реброва. Аби не залежати від суперників, українцям необхідно перемагати бельгійців. У разі нічиєї, наші футболісти можуть фінішувати третіми, але за умови, що матч Словаччина - Румунія завершиться перемогою одного із суперників. Якщо обидві гри завершаться внічию, Україна через гіршу різницю залишиться четвертою. 

Команда Реброва може опинитися у 1/8 фіналу навіть у разі поразки від Бельгії. Для цього необхідно, щоб Румунія перемогла Словаччину, над якою збірна України має перевагу завдяки особистій перемозі. Якщо ж виграють словаки, українці опиняться нижче румунів через поразку в 1-му турі.     

Наразі в рейтингу команд, які фінішували третіми вже присутня одна збірна, яка завершила змагання в групі з 2 очками - Хорватія. Якщо менше 3 пунктів набере ще хтось, із третіх команд, то представник групи E гарантовано опиниться у плей-офф навіть з 3 очками.     

Теги:
Спорт
Збірна України
Андрій Ярмоленко
Сергій Ребров
Віктор Циганков
Віталій Миколенко
Роман Яремчук
Кевін де Брюйне
Артем Довбик
Михайло Мудрик
Євро-2024
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