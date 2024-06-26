Україна - Бельгія: де та коли дивитись наш вирішальний матч на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра Україна - Бельгія відбудеться 26 червня у Штутгарті та розпочнеться о 19:00. Наживо її покаже Megogo та регіональні телеканали Суспільного у мережі T2. Еспресо проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Букмекери вважають фаворитами матчу бельгійців. На їхню перемогу пропонують коефіцієнт 1,70, на нічию дають 4,70, виграш українців - 5,10.

Фото: Getty Images

Перед вирішальним туром вперше в історії ЧЄ по 3 очка мають одразу чотири команди з групи. Бельгія після несподіваної стартової поразки від словаків - 0:1, переграла румунів - 2:0. Після двох турів турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів (3:2), очолює Румунія. Бельгія йде другою (2:1), Словаччина третьою (2:2), Україна - четвертою (2:4).

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До 1/8 фіналу виходять команди, які займуть у групах перші та другі місця. Також до плей-офф потраплять 4 з 6 кращих збірних, які фінішують третіми.

Євро-2024

Група E. 3-й тур

Україна - Бельгія

26 червня, Штутгарт, MHP Arena

Початок - 19:00

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного у T2

Фото: Getty Images

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.