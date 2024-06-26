Україна - Бельгія: де та коли дивитись наш вирішальний матч на Євро-2024
У середу, 26 червня, збірна України зіграє проти Бельгії у 3-му турі групового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра Україна - Бельгія відбудеться 26 червня у Штутгарті та розпочнеться о 19:00. Наживо її покаже Megogo та регіональні телеканали Суспільного у мережі T2. Еспресо проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Букмекери вважають фаворитами матчу бельгійців. На їхню перемогу пропонують коефіцієнт 1,70, на нічию дають 4,70, виграш українців - 5,10.
Фото: Getty Images
Перед вирішальним туром вперше в історії ЧЄ по 3 очка мають одразу чотири команди з групи. Бельгія після несподіваної стартової поразки від словаків - 0:1, переграла румунів - 2:0. Після двох турів турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів (3:2), очолює Румунія. Бельгія йде другою (2:1), Словаччина третьою (2:2), Україна - четвертою (2:4).
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До 1/8 фіналу виходять команди, які займуть у групах перші та другі місця. Також до плей-офф потраплять 4 з 6 кращих збірних, які фінішують третіми.
Євро-2024
Група E. 3-й тур
Україна - Бельгія
26 червня, Штутгарт, MHP Arena
Початок - 19:00
Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного у T2
Фото: Getty Images
Як Україна виступає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.
Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
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