Україна розгромно програла Румунії у стартовому матчі Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна та Румунія зустрічалися у 1 турі в Мюнхені. Команда Сергія Реброва перед стартовою грою турніру мала кадрову проблему. Через травму, отриману в товариському матчі з Молдовою, на поле не вийшов основний лівий захисник Віталій Миколенко. Його у стартовому складі замінив Олександр Зінченко.

Україна непереконливо розпочала гру та пропустила першою на 29-й хвилині. Микола Матвієнко забарився з рішенням поблизу воріт, Андрій Лунін під пресингом невдало вибив м'яч на Денніса Мана, румун відпасував на Ніколає Станчу, який з-за меж карного майданчика завдав точного удару у верхній лівий кут воріт.

По перерві Румунія продовжувала володіти ініціативою. Другий гол у ворота українців залетів на 53-й хвилині, коли вони пропустили швидку контратаку, яку ударом в нижній кут завершив Разван Марін. До розгромного на 57-й хвилині рахунок довів Деніс Дрегуш, який з близької відстані переправив м'яч у сітку після проходу та передачі Денніса Манна.

Україна програла Румунії 0:3.

У іншому матчі групи E 17 червня о 19:00 зіграють Бельгія та Словаччина.

У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі словаками.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Еспресо провів текстову трансляцію матчу Румунія - Україна.

Євро-2024

1-й тур. Група E

17 червня

Румунія - Україна 3:0

Голи: Станчу, 29, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57