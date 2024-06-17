Україна розгромно програла Румунії у стартовому матчі Євро-2024
У понеділок, 17 червня, у Мюнхені збірна України у 1-му турі чемпіонату Європи з футболу програла Румунії з рахунком 0:3
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна та Румунія зустрічалися у 1 турі в Мюнхені. Команда Сергія Реброва перед стартовою грою турніру мала кадрову проблему. Через травму, отриману в товариському матчі з Молдовою, на поле не вийшов основний лівий захисник Віталій Миколенко. Його у стартовому складі замінив Олександр Зінченко.
Україна непереконливо розпочала гру та пропустила першою на 29-й хвилині. Микола Матвієнко забарився з рішенням поблизу воріт, Андрій Лунін під пресингом невдало вибив м'яч на Денніса Мана, румун відпасував на Ніколає Станчу, який з-за меж карного майданчика завдав точного удару у верхній лівий кут воріт.
По перерві Румунія продовжувала володіти ініціативою. Другий гол у ворота українців залетів на 53-й хвилині, коли вони пропустили швидку контратаку, яку ударом в нижній кут завершив Разван Марін. До розгромного на 57-й хвилині рахунок довів Деніс Дрегуш, який з близької відстані переправив м'яч у сітку після проходу та передачі Денніса Манна.
Україна програла Румунії 0:3.
У іншому матчі групи E 17 червня о 19:00 зіграють Бельгія та Словаччина.
У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі словаками.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
Еспресо провів текстову трансляцію матчу Румунія - Україна.
Євро-2024
1-й тур. Група E
17 червня
Румунія - Україна 3:0
Голи: Станчу, 29, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе