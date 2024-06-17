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Анонс

Румунія - Україна: де та коли дивитись наш стартовий матч на Євро-2024

17 червня, 2024 понедiлок
07:00
Футбол Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України

У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу зіграє проти Румунії у 1-му турі Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна розпочинає свій шлях на Євро-2024 матчем проти Румунії. Поєдинок стартує о 16:00 на "Альянц Арена" у німецькому Мюнхені. В іншій зустрічі групи E зустрінуться Бельгія і Словаччина.

Букмекери вважають, що Україна є фаворитом зустрічі. На виграш нашої команди дають коефіцієнт 1,95. Можливість нічиї оцінюють у 3,40, перемогу Румунії - 4,35.

Збірна України

Фото: Getty Images

Перед стартом Євро-2024 збірна України провела три товариські матчі: зіграла внічию з німцями (0:0), програла полякам (1:3) та розгромила Молдову (4:0). Румунія зустрічалась з Ліхтенштейном (0:0) та Болгарією (0:0).

Читайте також: Чого чекати від збірної України, хто буде фаворитом та все найважливіше про ЧЄ в Німеччині

Трансляція матчу Румунія - Україна у 1-му турі Євро-2024 доступна на Megogo та регіональних каналах "Суспільного". Еспресо.TV проведе текстовий онлайн зустрічі.

Збірна України, Молдова - Україна

Фото: uaf.ua

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції. 

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".

Теги:
Спорт
Румунія
Збірна України
Євро-2024
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