Румунія - Україна: де та коли дивитись наш стартовий матч на Євро-2024
У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу зіграє проти Румунії у 1-му турі Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна розпочинає свій шлях на Євро-2024 матчем проти Румунії. Поєдинок стартує о 16:00 на "Альянц Арена" у німецькому Мюнхені. В іншій зустрічі групи E зустрінуться Бельгія і Словаччина.
Букмекери вважають, що Україна є фаворитом зустрічі. На виграш нашої команди дають коефіцієнт 1,95. Можливість нічиї оцінюють у 3,40, перемогу Румунії - 4,35.
Фото: Getty Images
Перед стартом Євро-2024 збірна України провела три товариські матчі: зіграла внічию з німцями (0:0), програла полякам (1:3) та розгромила Молдову (4:0). Румунія зустрічалась з Ліхтенштейном (0:0) та Болгарією (0:0).
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Трансляція матчу Румунія - Україна у 1-му турі Євро-2024 доступна на Megogo та регіональних каналах "Суспільного". Еспресо.TV проведе текстовий онлайн зустрічі.
Фото: uaf.ua
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".
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