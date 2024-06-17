Словаччина перемогла Бельгію в матчі суперників збірної України на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бельгія та Словаччина зустрічалися у Франкфурті. Словаків на 7-й хвилині вивів вперед Іван Шранц. Його гол у підсумку виявився переможним. Наприкінці гри бельгійці відправили м'яч у сітку, однак на відеоповторі було зафіксовано гру Ромелу Лукаку рукою. Рефері скасував взяття воріт.

Словаччина переграла Бельгію з рахунком 1:0.

Словаки у 2-му турі зіграють з українцями, а бельгійці зустрічатимуться з румунами.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 триватиме до 14 липня.

Євро-2024

1-й тур. Група E

17 червня

Бельгія - Словаччина 0:1

Гол: Шранц, 7