Словаччина перемогла Бельгію в матчі суперників збірної України на Євро-2024
У понеділок, 17 червня, збірна Словаччини переграла Бельгію у матчі суперників України в 1-му турі чемпіонату Європи з футболу в Німеччині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бельгія та Словаччина зустрічалися у Франкфурті. Словаків на 7-й хвилині вивів вперед Іван Шранц. Його гол у підсумку виявився переможним. Наприкінці гри бельгійці відправили м'яч у сітку, однак на відеоповторі було зафіксовано гру Ромелу Лукаку рукою. Рефері скасував взяття воріт.
Словаччина переграла Бельгію з рахунком 1:0.
Словаки у 2-му турі зіграють з українцями, а бельгійці зустрічатимуться з румунами.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 триватиме до 14 липня.
Євро-2024
1-й тур. Група E
17 червня
Бельгія - Словаччина 0:1
Гол: Шранц, 7
- 17 червня у Мюнхені збірна України у 1-му турі Євро-2024 програла Румунії з рахунком 0:3.
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