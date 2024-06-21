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Оновлено

Збірна України перемогла Словаччину на Євро-2024

21 червня, 2024 п'ятниця
17:54
Футбол Збірна України, Євро-2024, Роман Яремчук, Олександр Зінченко

У пʼятницю, 21 червня, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною на Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Словаччина - Україна, який проходив у Дюссельдорфі, закінчився з рахунком 2:1 на користь нашої національної команди.

Словаччина вийшла вперед на 17-й хвилині. Після вкидання ауту Лукаш Гараслін закинув м'яч до карного майданчика збірної України, де Іван Шранц виграв верхову боротьбу в Олександра Зінченка та точно пробив головою по воротах України.

Українські футболісти зуміли реабілітуватись на старті другого тайму. Михайло Мудрик розігнав атаку по центру, відпасував наліво на Зінченка, який у штрафному майданчику знайшов Миколу Шапаренка. Центральний півзахисник завдав точного удару з району одинадцятиметрової позначки та зробив рахунок 1:1.

На 80-й хвилині Микола Шапаренко розкішною розрізною передачею вивів Романа Яремчука віч-на-віч з голкіпером. Український форвард легким ударом закотив мʼяч у ворота суперника та приніс Україні перемогу.

Роман Яремчук (праворуч), Словаччина - Україна

Фото: Getty Images

Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024

2-й тур. Група E

21 червня

Словаччина - Україна 1:2

Голи: Шранц, 17 - Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Попередження: Яремчук, 84

Словаччина: Дубравка, Пекарік, Вавро, Шкриньяр, Ганцко (Оберт, 67), Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауер, 86), Боженік (Стрелец, 60), Гараслін (Суслов, 67).

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловєров, 90+2), Ярмоленко (Зубков, 67), Мудрик (Малиновський, 85), Довбик (Яремчук, 67).

Микола Шапаренко (праворуч), Словаччина - Україна

Фото: Getty Images

  • Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 
  • Словаччина, навпроти, створила у 1-му турі сенсацію та переграла фаворита групи E - Бельгію - 1:0. Перемогу словакам приніс Іван Шранц.  
Теги:
Спорт
Збірна України
Андрій Ярмоленко
Олександр Зінченко
Сергій Ребров
Роман Яремчук
Артем Довбик
Михайло Мудрик
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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