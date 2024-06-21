Збірна України перемогла Словаччину на Євро-2024
У пʼятницю, 21 червня, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Словаччина - Україна, який проходив у Дюссельдорфі, закінчився з рахунком 2:1 на користь нашої національної команди.
Словаччина вийшла вперед на 17-й хвилині. Після вкидання ауту Лукаш Гараслін закинув м'яч до карного майданчика збірної України, де Іван Шранц виграв верхову боротьбу в Олександра Зінченка та точно пробив головою по воротах України.
Українські футболісти зуміли реабілітуватись на старті другого тайму. Михайло Мудрик розігнав атаку по центру, відпасував наліво на Зінченка, який у штрафному майданчику знайшов Миколу Шапаренка. Центральний півзахисник завдав точного удару з району одинадцятиметрової позначки та зробив рахунок 1:1.
На 80-й хвилині Микола Шапаренко розкішною розрізною передачею вивів Романа Яремчука віч-на-віч з голкіпером. Український форвард легким ударом закотив мʼяч у ворота суперника та приніс Україні перемогу.
Фото: Getty Images
Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024
2-й тур. Група E
21 червня
Словаччина - Україна 1:2
Голи: Шранц, 17 - Шапаренко, 54, Яремчук, 80
Попередження: Яремчук, 84
Словаччина: Дубравка, Пекарік, Вавро, Шкриньяр, Ганцко (Оберт, 67), Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауер, 86), Боженік (Стрелец, 60), Гараслін (Суслов, 67).
Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловєров, 90+2), Ярмоленко (Зубков, 67), Мудрик (Малиновський, 85), Довбик (Яремчук, 67).
Фото: Getty Images
- Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
- Словаччина, навпроти, створила у 1-му турі сенсацію та переграла фаворита групи E - Бельгію - 1:0. Перемогу словакам приніс Іван Шранц.
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