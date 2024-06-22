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Головна Футбол Бельгія перемогла Румунію у матчі суперників України на Євро-2024

Бельгія перемогла Румунію у матчі суперників України на Євро-2024

22 червня, 2024 субота
23:55
Футбол Ромелу Лукаку, збірна Бельгії, збірна Румунії

У 2-му турі групового раунду Євро-2024 збірна Бельгії впевнено обіграла Румунію

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Бельгія – Румунія, який пройшов у Кельні, закінчився з рахунком 2:0 на користь номінальних господарів. У ворота суперника голами відзначились Юрі Тілеманс та Кевін Де Брюйне.

Бельгія і Румунія є суперниками України та Словаччини у групі E. Усі команди після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

У заключному турі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Початок о 19:00. Паралельно відбудеться гра Словаччини та Румунії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024

Група E. 2-й тур

22 червня

​​​​​​​Бельгія – Румунія 2:0

Голи: Тілеманс, 2, Де Брюйне, 80

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

Теги:
Спорт
Збірна України
Євро-2024
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