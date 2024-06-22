Бельгія перемогла Румунію у матчі суперників України на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Бельгія – Румунія, який пройшов у Кельні, закінчився з рахунком 2:0 на користь номінальних господарів. У ворота суперника голами відзначились Юрі Тілеманс та Кевін Де Брюйне.

Бельгія і Румунія є суперниками України та Словаччини у групі E. Усі команди після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

У заключному турі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Початок о 19:00. Паралельно відбудеться гра Словаччини та Румунії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024

Група E. 2-й тур

22 червня

​​​​​​​Бельгія – Румунія 2:0

Голи: Тілеманс, 2, Де Брюйне, 80

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.