Бельгія перемогла Румунію у матчі суперників України на Євро-2024
У 2-му турі групового раунду Євро-2024 збірна Бельгії впевнено обіграла Румунію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Бельгія – Румунія, який пройшов у Кельні, закінчився з рахунком 2:0 на користь номінальних господарів. У ворота суперника голами відзначились Юрі Тілеманс та Кевін Де Брюйне.
Бельгія і Румунія є суперниками України та Словаччини у групі E. Усі команди після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.
У заключному турі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Початок о 19:00. Паралельно відбудеться гра Словаччини та Румунії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024
Група E. 2-й тур
22 червня
Бельгія – Румунія 2:0
Голи: Тілеманс, 2, Де Брюйне, 80
Як Україна грає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
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