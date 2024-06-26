У Росії розпочався суд над американським журналістом Гершковичем, якого підозрюють у шпигунстві

Про це повідомляє BBC.

За словами російських прокурорів, Гершкович збирав секретну інформацію про російського виробника танків під Єкатеринбургом за дорученням Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).

Натомість він, його роботодавець і уряд США рішуче відкидають ці звинувачення і звинувачення.

Як зазначили у виданні, якщо Гершковича визнають винним, йому загрожує до 20 років ув'язнення.

"Це фальшивий процес. Він обурливий і химерний", - заявила Дебора Болл, заступниця керівника відділу світових новин у Європі, на Близькому Сході та в Африці у WSJ. - (Гершкович - ред.) не отримає жодних належних процесуальних гарантій, які можна було б очікувати в будь-якому західному суді. Це буде за зачиненими дверима. Це буде таємно".

За її словами, у США розуміють, що рівень виправдувальних вироків у Росії становить менше 1%, тому не очікують "жодного шансу, що його виправдають".

Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича

В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.

Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.

Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.

Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.

У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.

26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого США вважають незаконно утримуваним у Росії.

26 березня московський суд ухвалив рішення залишити американського репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві щонайменше до 30 червня.

17 червня, суд у Єкатеринбурзі оголосив, що слухання у справі американського репортера Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві на користь ЦРУ, відбудеться 26 червня.