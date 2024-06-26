У Росії розпочався суд над американським журналістом Гершковичем, якого підозрюють у шпигунстві
У середу, 26 червня, в Єкатеринбурзі розпочався судовий процес над репортером Wall Street Journal Еваном Гершковичем після 15 місяців його перебування у московській в'язниці
Про це повідомляє BBC.
За словами російських прокурорів, Гершкович збирав секретну інформацію про російського виробника танків під Єкатеринбургом за дорученням Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).
Натомість він, його роботодавець і уряд США рішуче відкидають ці звинувачення і звинувачення.
Як зазначили у виданні, якщо Гершковича визнають винним, йому загрожує до 20 років ув'язнення.
"Це фальшивий процес. Він обурливий і химерний", - заявила Дебора Болл, заступниця керівника відділу світових новин у Європі, на Близькому Сході та в Африці у WSJ. - (Гершкович - ред.) не отримає жодних належних процесуальних гарантій, які можна було б очікувати в будь-якому західному суді. Це буде за зачиненими дверима. Це буде таємно".
За її словами, у США розуміють, що рівень виправдувальних вироків у Росії становить менше 1%, тому не очікують "жодного шансу, що його виправдають".
Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича
В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.
Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.
Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.
26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого США вважають незаконно утримуваним у Росії.
26 березня московський суд ухвалив рішення залишити американського репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві щонайменше до 30 червня.
17 червня, суд у Єкатеринбурзі оголосив, що слухання у справі американського репортера Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві на користь ЦРУ, відбудеться 26 червня.
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