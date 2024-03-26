Росія продовжила арешт репортера із США Евана Гершковича до 30 червня

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначили у виданні, Гершковича утримують у московській в'язниці "Лефортово", відомій своїми суворими умовами тримання під вартою.

За словами посла США в Росії Лінн Трейсі, яка була присутня на судовому засіданні у вівторок, "звинувачення, висунуті проти Евана, категорично не відповідають дійсності".

"Вони не є іншою інтерпретацією обставин. Це вигадка, - заявила Трейсі. - Немає жодного виправдання подальшому утриманню Евана під вартою, і немає жодного пояснення, чому те, що Еван виконував свою журналістську роботу, є злочином. У справі Евана не йдеться про докази, належну правову процедуру чи верховенство права. Йдеться про використання американських громадян як пішаків для досягнення політичних цілей".

За оцінками аналітиків, Москва може використовувати ув'язнених американців як засіб тиску на США на тлі зростаючої напруженості у відносинах між країнами. Щонайменше двоє громадян США, заарештованих в Росії за останні роки, в тому числі зірка WNBA Брітні Грайнер, були обміняні на росіян, ув'язнених у США.

Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича

В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.

Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.

Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.

Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.

У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.

26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого США вважають незаконно утримуваним у Росії.