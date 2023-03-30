У Росії затримали кореспондента The Wall Street Journal за підозрою у шпигунстві
Російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Журналіст перебував у Росії із завданням написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Російська ж ФСБ стверджує, що журналіст за завданням США займався збором інформації про одне з підприємств російського ВПК.
Російські ЗМІ повідомляють, що Гершковича було затримано ввечері у центрі міста біля ресторану. Люди в цивільному одязі натягнули йому на голову светра і відвезли у невідомому напрямку.
Також про інцидент написав неофіційний телеграм-канал адміністрації губернатора Свердловської області: "Учора в Єкатеринбурзі дійсно затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Ситуація дуже серйозна".
Чоловік жив у Москві протягом останніх шести років та спеціалізувався на написанні статей щодо подій в Україні та Росії. Остання його публікація від 28 березня присвячена руйнуванню російської економіки.
- 27 березня у Польщі затримали громадянина іншої держави, якого підозрюють у зборі й передачі інформації в інтересах РФ, він вже визнав, що здійснював таку діяльність.
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