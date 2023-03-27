У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь РФ

Про це повідомляє RMF24, цитуючи повідомлення Окружної прокуратури Гданська.

Зазначається, що речниця прокуратури Гражина Вавринюк повідомила, що іноземця затримали ще у вівторок минулого тижня. Суд обрав тимчасовим заходом арешт на 3 місяці.

За даними слідства, чоловік збирав та передавав представникам російських служб різноманітну інформацію, зокрема про критичну інфраструктуру у Поморському та Куявсько-поморському воєводстві, та діяльність безпекових структур Польщі. Зокрема вважається, що він виконував шпигунські завдання щонайменш із січня 2023 року за вказівками своїх кураторів.

Повідомляється, що після затримання чоловік зізнався, що займався шпигунством, та розповів, як його завербували. Обставин його затримання і громадянства не розкривають.

У разі доведення провини чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.