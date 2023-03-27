У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь РФ
У Польщі затримали громадянина іншої держави, якого підозрюють у зборі й передачі інформації в інтересах РФ, він вже визнав, що здійснював таку діяльність
Про це повідомляє RMF24, цитуючи повідомлення Окружної прокуратури Гданська.
Зазначається, що речниця прокуратури Гражина Вавринюк повідомила, що іноземця затримали ще у вівторок минулого тижня. Суд обрав тимчасовим заходом арешт на 3 місяці.
За даними слідства, чоловік збирав та передавав представникам російських служб різноманітну інформацію, зокрема про критичну інфраструктуру у Поморському та Куявсько-поморському воєводстві, та діяльність безпекових структур Польщі. Зокрема вважається, що він виконував шпигунські завдання щонайменш із січня 2023 року за вказівками своїх кураторів.
Повідомляється, що після затримання чоловік зізнався, що займався шпигунством, та розповів, як його завербували. Обставин його затримання і громадянства не розкривають.
У разі доведення провини чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
- 15 березня агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало шістьох іноземців, пов'язаних з російською шпигунською мережею. Зловмисники готували диверсії на залізниці.
- 16 березня Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський підтвердив інформацію Агентства внутрішньої безпеки (ABW) щодо викриття шпигунської мережі, яка працювала на Росію.
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