Про це інформує RMF FM.

"Співробітники ABW затримали їх у зв'язку з виявленням прихованих камер на важливих трасах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу", - пише видання.

Шпигуни зосереджувалися на залізничній інфраструктурі на сході Польщі, в околицях аеропорту в Ясьонці поблизу Ряшева - головного пункту перевалки західної зброї та боєприпасів для українських військових.

Повідомляється, іноземці діяли від Росії та готувалися до диверсійної діяльності.

Як з'ясував кореспондент Кшиштоф Засада, особлива увага приділена охороні стратегічно важливих залізничних шляхів у країні та захисту ключових об'єктів критичної інфраструктури.

Заступник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин заявив, що інформацію з цього приводу опублікують 16 березня.

"Завтра міністр-координатор і голова міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський зроблять заяву для ЗМІ, у якій прокоментують повідомлення RMF24. Пресконференція відбудеться об 11:00 (за Варшавою - ред.)", - написав Жарин.