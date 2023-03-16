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Планували відстежувати маршрути постачання зброї Україні: в Польщі викрили шпигунську мережу, яка працювала на РФ

16 березня, 2023 четвер
15:48
Світ

Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський підтвердив інформацію Агентства внутрішньої безпеки (ABW) щодо викриття шпигунської мережі, яка працювала на Росію

Про це інформує польське міністерство внутрішніх справ.

ABW затримала дев'ятьох підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, які вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на маршрутах постачання зброї Україні.

"Затримані – іноземці зі східного кордону. Шістьом із них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура висунула їм звинувачення у шпигунстві на користь Росії та участі в організованому злочинному угрупованні. Стосовно трьох затриманих вчора тривають кримінальні провадження", – сказав міністр внутрішніх справ.

Камінський заявив, що згідно з доказами, ця група контролювала залізничні маршрути та готувалася до диверсійних дій, аби паралізувати постачання техніки, зброї й допомоги партнерів для України. Зловмисники мали прикріпити GPS-передавачі та камери до транспорту.

"Групі також було доручено здійснювати пропагандистську діяльність з метою дестабілізації польсько-українських відносин, розпалювання й розпалювання ворожих настроїв у Польщі щодо країн Північноатлантичного альянсу та нападу на політику Польський уряд щодо України", – додав Камінський.

Агентство внутрішньої безпеки має докази того, що підозрювані регулярно отримували винагороду від спецслужб РФ.

Також глава польського міністерства національної оборони та віцепрем'єр-міністр Маріуш Блащак підтвердив, що мережа складається з людей зі сходу, пише Polsat News.

"Хочу підкреслити великий успіх, якого досягли співробітники Агентства внутрішньої безпеки, адже відпрацьована вся шпигунська мережа. Це, безсумнівно, є доказом того, що польські служби дуже ефективно діють для безпеки нашої країни – сказав Блащак. 

За даними ЗМІ, мережа мала відстежувати за допомогою камер рух в аеропорту в Ясьонці та на залізничних маршрутах.

  • Нагадаємо, про затримання шістьох іноземців, пов'язаних з російською шпигунською мережею, повідомлялося 15 березня.

Росія
Польща
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