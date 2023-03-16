Про це інформує польське міністерство внутрішніх справ.

ABW затримала дев'ятьох підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, які вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на маршрутах постачання зброї Україні.

"Затримані – іноземці зі східного кордону. Шістьом із них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура висунула їм звинувачення у шпигунстві на користь Росії та участі в організованому злочинному угрупованні. Стосовно трьох затриманих вчора тривають кримінальні провадження", – сказав міністр внутрішніх справ.

Камінський заявив, що згідно з доказами, ця група контролювала залізничні маршрути та готувалася до диверсійних дій, аби паралізувати постачання техніки, зброї й допомоги партнерів для України. Зловмисники мали прикріпити GPS-передавачі та камери до транспорту.

"Групі також було доручено здійснювати пропагандистську діяльність з метою дестабілізації польсько-українських відносин, розпалювання й розпалювання ворожих настроїв у Польщі щодо країн Північноатлантичного альянсу та нападу на політику Польський уряд щодо України", – додав Камінський.

Агентство внутрішньої безпеки має докази того, що підозрювані регулярно отримували винагороду від спецслужб РФ.

Також глава польського міністерства національної оборони та віцепрем'єр-міністр Маріуш Блащак підтвердив, що мережа складається з людей зі сходу, пише Polsat News.

"Хочу підкреслити великий успіх, якого досягли співробітники Агентства внутрішньої безпеки, адже відпрацьована вся шпигунська мережа. Це, безсумнівно, є доказом того, що польські служби дуже ефективно діють для безпеки нашої країни – сказав Блащак.

За даними ЗМІ, мережа мала відстежувати за допомогою камер рух в аеропорту в Ясьонці та на залізничних маршрутах.