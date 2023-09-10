Росія пропонує обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира, - The Wall Street Journal
Американського репортера газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого в березні цього року росіяни арештували у справі про шпигунство, РФ хоче обміняти на свого кілера Вадима Красікова, який перебуває у в'язниці в Німеччині
Про це повідомляє офіційний сайт видання.
"Москва порушила питання про обмін російського кілера Вадима Красікова на двох громадян США, підприємця Пола Уїлана та журналіста Евана Гершковича", - The Wall Street Journal.
Вадим Красіков, який є полковником ФСБ, наразі відбуває довічний термін у Німеччині за вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.
Хто такий Красіков
23 серпня 2019 року в центрі Берліна полковник ФСБ Росії Вадим Красіков застрелив колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, якого в Росії було оголошено у розшук за тероризм. У 2015 році на нього в Грузії скоїли замах після чого він поїхав у Німеччину.
Вбивцю Хангошвілі затримали в цей же день, але він мав паспорт на ім'я Вадима Соколова. У березні 2021 року українські спецслужби підтвердили, що "Вадим Соколов" - це росіянин Вадим Красіков, співробітник ФСБ РФ.
У грудні 2021 року суд у Берліні засудив Вадима Красікова до довічного ув'язнення, а у МЗС країни заявили, що вбивство було "державним замовленням".
Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича
В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.
Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.
Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
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