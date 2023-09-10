Росія пропонує обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє офіційний сайт видання.

"Москва порушила питання про обмін російського кілера Вадима Красікова на двох громадян США, підприємця Пола Уїлана та журналіста Евана Гершковича", - The Wall Street Journal.

Вадим Красіков, який є полковником ФСБ, наразі відбуває довічний термін у Німеччині за вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.

Хто такий Красіков

23 серпня 2019 року в центрі Берліна полковник ФСБ Росії Вадим Красіков застрелив колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, якого в Росії було оголошено у розшук за тероризм. У 2015 році на нього в Грузії скоїли замах після чого він поїхав у Німеччину.

Вбивцю Хангошвілі затримали в цей же день, але він мав паспорт на ім'я Вадима Соколова. У березні 2021 року українські спецслужби підтвердили, що "Вадим Соколов" - це росіянин Вадим Красіков, співробітник ФСБ РФ.

У грудні 2021 року суд у Берліні засудив Вадима Красікова до довічного ув'язнення, а у МЗС країни заявили, що вбивство було "державним замовленням".

Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича

В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.

Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.

Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.

Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.