Байден відреагував на затримання в Росії журналіста The Wall Street Journal
Президент США Джо Байден прокоментував затримання в Росії журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича і звинувачення його у шпигунстві
Своєю думкою з цього приводу Байден поділився із CNN.
"Відпустіть його", - сказав президент, покидаючи Білий дім у п'ятницю вранці.
Це перший раз, коли Байден публічно прокоментував це питання після того, як у четвер російська влада звинуватила Гершковича в шпигунстві.
Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів чи журналістів через затримання Гершковича, Байден сказав: "Зараз це не на часі".
- ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
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