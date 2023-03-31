Своєю думкою з цього приводу Байден поділився із CNN.

"Відпустіть його", - сказав президент, покидаючи Білий дім у п'ятницю вранці.

Це перший раз, коли Байден публічно прокоментував це питання після того, як у четвер російська влада звинуватила Гершковича в шпигунстві.

Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів чи журналістів через затримання Гершковича, Байден сказав: "Зараз це не на часі".