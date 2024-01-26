Російський суд продовжив термін утримання під вартою репортера WSJ

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За результатами закритого засідання Лефортовського районного суду у п'ятницю, 26 січня, суддя задовольнив клопотання слідчих Федеральної служби безпеки (ФСБ) про те, щоб Гершкович залишився за ґратами в очікуванні суду до 30 березня.

Це рішення стало четвертим продовженням терміну арешту Гершковича з моменту його взяття під варту в березні за звинуваченням у шпигунстві, яке він сам, журнал і американський уряд категорично заперечують. Продовження терміну арешту означає, що репортер проведе за ґратами щонайменше рік до початку судового процесу.

The Journal і його материнська компанія Dow Jones засудили рішення суду.

"Це жахливо та обурливо, що Еван провів 10 місяців свого життя у в'язниці лише за те, що виконував свою роботу, - йдеться в заяві компаній. - Попри те, що це явно фіктивний процес за явно неправдивими звинуваченнями, ми маємо намір оскаржити сьогоднішнє рішення, як ми це робили в минулому. Журналістика не є злочином, і ми продовжуємо вимагати негайного звільнення Евана".

Американське посольство в Москві підтримало цю позицію, заявивши, що "підстави для затримання Евана є безпідставними".

Продовження терміну утримання Гершковича під вартою відбувається на тлі постійних зусиль адміністрації Байдена, спрямованих на його звільнення. Його справа викликала двопартійний осуд, а Палата представників Конгресу США в червні минулого року одноголосно проголосувала за резолюцію, що закликає Росію негайно звільнити журналіста.

Минулого тижня посол США в Росії Лінн Трейсі відвідала журналіста під час зустрічі, яка віднедавна стала щомісячною. У заяві посольства США після візиту посла йдеться, що Гершкович "залишається стійким і вдячний за підтримку друзів, сім'ї та прихильників".

Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича

В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.

Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.

Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.

Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.

У вересні Росія запропонувала обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.