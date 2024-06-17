У РФ назвали дату суду над американським репортером Еваном Гершковичем
У понеділок, 17 червня, суд у Єкатеринбурзі оголосив, що слухання у справі американського репортера Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві на користь ЦРУ, відбудеться 26 червня
Про це інформує Reuters.
За даними Свердловського обласного суду, слухання пройдуть за зачиненими дверима.
"За версією слідства, американський журналіст The Wall Street Journal Гершкович за завданням ЦРУ в березні 2023 року збирав на території Свердловської області секретні відомості про діяльність оборонного підприємства АТ НПК "Уралвагонзавод" з виробництва і ремонту військової техніки", - йдеться в повідомленні.
Сам Гершкович, перший американський журналіст, затриманий за звинуваченням у шпигунстві в Росії з часів холодної війни понад три десятиліття тому, заперечує ці звинувачення. The Wall Street Journal заперечує, що він є шпигуном, і закликає до його негайного звільнення.
Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича
В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.
Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.
Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста Гершковича та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.
26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого США вважають незаконно утримуваним у Росії.
26 березня московський суд ухвалив рішення залишити американського репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві щонайменше до 30 червня.
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