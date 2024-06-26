Посолка ЄС Матернова розповіла про наступні кроки щодо вступу України

Про це розповіла посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що офіційно переговори розпочалися вчора, 25 червня. Наступним кроком буде так званий двосторонній скринінг.

"Двостороння перевірка детально вивчатиме acquis communautaire (правова система ЄС - ред.), зведення законів, норм і правил ЄС, і порівнюватиме його з українським законодавством, щоб визначити, де є прогалини і які області необхідно заповнити", - розповіла Матернова.

За її словами, це займе кілька місяців, і після цього будуть запущені перші розділи. Україна та ЄС мають планомірно провести переговори щодо 35 розділів. Посолка також зазначила, що є кілька тематичних розділів, наприклад, довкілля, фінансовий контроль, фінансові ринки та низка технічних сфер.

"І на додаток до цього, є категорії, які є частиною глав 23 і 24, і які є факторами, що стосуються верховенства закону, демократичного управління, боротьби з корупцією і т.д. І це області, які не мають окремих acquis communautaire, прикріплених до них, але вони оцінюватимуться за європейськими стандартами, система управління має працювати в країні", - додала посолка ЄС.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. Того ж року 23 червня Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У листопаді 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

Цьогоріч 25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни.

"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ", - прокоментував президент України.