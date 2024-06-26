У Нацполіції створили додаткові три зведені стрілецькі бригади

Про це повідомляє Департамет комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що перша зведена бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності, друга – зведена бригада Департаменту патрульної поліції "Хижак", і третя – зведена бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Очільник відомства разом із своїм заступником Олександром Фацевичем перевірили бойову підготовку майбутнього інструкторського складу командування бригад, які вже розпочали своє навчання на базі полігонів Нацполіції.

"На сьогодні захист суверенітету держави, посилення Сил безпеки і оборони додатковими силами поліції – це не просто вимога і виклик часу, це питання майбутнього країни. Ми вживаємо всіх заходів, аби забезпечити вас кращими засобами бронезахисту, озброєнням, боєприпасами, зв’язком та матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань за призначенням. Окрім того, за підтримки Генштабу ЗСУ вивчається питання про відрядження окремих категорій офіцерів за кордон з метою підготовки за програмою стандартів НАТО", – зазначив Іван Вигівський.

У пресслужбі зазначили, що більшість поліцейських, які проходять злагодження, вже мають бойовий досвід, а їхні сьогоднішні інструктори – експерти в питаннях ефективного нищення ворога з Окремої штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Після підготовки інструкторського та командуючого складу, поліцейські відбудуть до своїх регіонів для навчання та бойового злагодження з особовим складом бригад.

Зазначається, що з метою спільного виконання завдань Нацполіцією України з Державною прикордонною службою України в поліції також сформовані три зведених бригади загальною чисельністю 5 тисяч поліцейських. Вони виконують завдання на територіях, які межують з державами-агресорами – Росією та Білоруссю. Окрім того, штатна чисельність вже ОШБ НПУ "Лють" також складає 5 тисяч поліцейських.

Ще 20 тисяч поліцейських несуть службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька, та у прикордонних областях.

"А задача поліцейських, які продовжують нести службу не на лінії фронту – максимально ефективно забезпечувати правопорядок та безпеку, та захищати громадян від злочинців всередині країни", - наголосили у Нацполіції.