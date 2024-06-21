"Влада будує поліцейську державу": нардеп Разумков прокоментував законопроєкт про військову полі

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"На цьому тижні у Верховній Раді розглядали законопроєкт про військову поліцію. Гарна назва, але краще була б хорошою суть. Фактично, влада хоче побудувати поліцейську державу. Оскільки сьогодні цей законопроєкт не відповідає тим викликам, які є. Сьогодні створюється ще один репресивний механізм, який буде використовуватись не лише до військових, а й до цивільних. Адже формулювання про те, що ця структура буде працювати з військовими і їх родичами, дуже розмите. Відповідно ця структура зможе впливати не лише на військовослужбовців, а на всіх у цій державі", - пояснив він.

Народний депутат вважає, що військова поліція буде ефективною, якщо буде працювати відповідна юстиція та суди

"Сьогодні в країні в кожного є друг, знайомий, родич військовослужбовець. Тому військова поліція може торкнутись кожного. Якщо ми говоримо про комплексний підхід, то тут має бути військова юстиція та суди. Тоді це буде працювати. Втім, як показує практика - владі треба не їхати, а шашечки", - додав він.