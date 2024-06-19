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Рада прийняла за основу законопроєкт про військову поліцію

19 червня, 2024 середа
11:52
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада України сьогодні, 19 червня, прийняла за основу законопроєкт №6569-д про військову поліцію

Зміст

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів.

Військова поліція буде створена як військове формування з правоохоронними функціями, що матиме завдання забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Вона складатиметься з військовослужбовців, державних службовців та працівників, зазначила Геращенко.

Вона також додала, що військова поліція буде комплектуватися за рахунок чисельності ЗСУ та не зможе перевищувати 1,5 відсотка їхньої чисельності. 

Що передбачає законопроєкт про військову поліцію

Законопроєкт №6569-д має на меті створення військової поліції як формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони. Основним завданням його є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Зокрема військова поліція виявлятиме та запобігатиме правопорушення у вищезгаданих відомствах, забезпечуватиме правопорядок та дисципліну серед військових та захищатиме життя, здоров'я та права військовослужбовців.

До загальної структури військової поліції входитимуть: центральний орган управління військової поліції, територіальні органи управління військової поліції (міжрегіональні, регіональні, місцеві), центри спеціального призначення, навчальні центри військової поліції та дисциплінарні батальйони.

  • 18 червня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9559-д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони. 

Теги:
Україна
Верховна Рада
ВРУ
поліція
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