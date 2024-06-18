Парламент підтримав законопроєкт, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони
У вівторок, 18 червня, парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9559-д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримали 303 депутати.
"Нарешті прийнято #9559д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони, також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану", - написав Железняк.
Також народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що із проєкту прибрали "шкідливу поправку щодо проведення сесій місцевих органів влади онлайн".
"А сам законопроєкт розширює повноваження місцевого самоврядування, в тому числі й право підтримувати військові частини, закуповуючи обладнання і техніку доі підрозділів. Також цим законом, фактично, амністують місцеве самоврядування за допомогу ЗСУ з лютого 22 року", - написала вона.
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