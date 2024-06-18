Парламент підтримав законопроєкт, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 303 депутати.

"Нарешті прийнято #9559д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони, також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану", - написав Железняк.

Також народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що із проєкту прибрали "шкідливу поправку щодо проведення сесій місцевих органів влади онлайн".



"А сам законопроєкт розширює повноваження місцевого самоврядування, в тому числі й право підтримувати військові частини, закуповуючи обладнання і техніку доі підрозділів. Також цим законом, фактично, амністують місцеве самоврядування за допомогу ЗСУ з лютого 22 року", - написала вона.