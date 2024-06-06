Рада прийняла законопроєкт щодо можливості Держспецзв’язку купувати дрони і РЕБи для потреб оборони
У четвер, 6 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про надання можливості Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, купувати дрони, РЕБи та боєприпаси для потреб оборони
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Проєкт закону "Про внесення змін до деяких Законів України щодо виконання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань, пов’язаних із забезпеченням безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби та пасивної протидії технічним розвідкам" зареєстрований у Раді під №11144.
За законопроєкт проголосувало 275 депутатів.
За словами Геращенко, прийнятий законопроєкт тепер офіційно дозволяє Держспецзв’язку під час воєнного стану закуповувати БПЛА, засоби РЕБ та боєприпаси для власних потреб та інших силових структур і організовувати забезпечення цими засобами за поданими замовленнями.
"Це тимчасовий захід. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію з закупівель) цю функцію", - написав Ярослав Железняк.
- У вівторок, 4 червня, парламент у першому читанні проголосував за порядок компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.
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