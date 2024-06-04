Компенсація за знищене майно на ТОТ: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні
У вівторок, 4 червня, парламент у першому читанні проголосував за порядок компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримали 255 депутатів.
"Якщо нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих, власник такого майна може подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у Законі, окрім вимоги надати документи (у тому числі матеріали фото- і відеофіксації) майна до/після знищення/пошкодження", - написав Железняк.
Також він зазначив, що фізичний огляд нерухомості не проводиться. А власник такого майна має право на відмову від права власності на користь держави.
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