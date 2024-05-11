єВідновлення: у Мінцифри розповіли, скільки українців за рік отримали кошти на ремонт та купівлю нового житла
У межах програми єВідновлення 57 тисяч українських родин за рік отримали кошти на загальну суму в понад 11 млрд гривень на ремонт та купівлю нового житла
Про це інформує Мінцифра.
"Зробити відновлення пошкодженого та зруйнованого росіянами житла зручним та прозорим для громадян - пріоритетне завдання Мінцифри. Рік тому запустили програму єВідновлення, яка полегшує отримання грошової допомоги від держави на відбудову або ремонт домівки. Це один із найскладніших у розробці сервісів, але простий для користувача - кілька кліків у Дії, а паралельно відбуваються десятки технічних процесів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за рік роботи програми 54,5 тисячі українців отримали виплати для відбудови пошкодженого житла на понад 5,8 млрд грн, а ще 2,8 тисячі українців придбали нові домівки за житлові сертифікати.
В Мінцифри наголосили, що ця програма також допомагає підтримувати локальні бізнеси, оскільки кошти, отримані в її межах, можна використати лише в будівельних магазинах та підрядників, зареєстрованих через Дію.
- Станом на 25 квітня за державною програмою компенсацій за пошкоджене чи знищене житло єВідновлення вже погодили виплати для понад 65 тис. українців.
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