Виплати за програмою єВідновлення погодили для понад 65 тис. українців
За державною програмою компенсацій за пошкоджене чи знищене житло єВідновлення вже погодили виплати для понад 65 тис. українців
Про це повідомляє Міністерство відновлення України.
Там зазначили, що програма працює майже рік.
"За цей час більше 86 тисяч українців звернулися по допомогу на поточні та капітальні ремонти. Підтверджено виплати 52,4 тисячам заявників на загальну суму 5,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Також ще майже 13 тис. українців подали заяви на отримання житлових сертифікатів за повністю знищене житло на загальну суму 10,1 млрд грн.
Крім того 2402 заявники успішно реалізували житлові сертифікати, придбавши нове житло замість знищеного.
"Частіше за все - купують в Київській області та місті Київ, також користується попитом нерухомість в Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. Сумарна вартість придбаного житла майже 5 млрд грн", - розповіли у міністерстві.
Найбільше заяв на отримання компенсацій і за пошкоджене, і за зруйноване житло надійшло з Харківської, Київської, Донецької та Миколаївської областей.
- 22 лютого стало відомо, що Верховна Рада ухвалила закон, за яким українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат єВідновлення для купівлі домівки за програмою єОселя.
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