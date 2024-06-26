Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Новий генсек Ради Європи пообіцяв призначити представника у справах українських дітей

Новий генсек Ради Європи пообіцяв призначити представника у справах українських дітей

26 червня, 2024 середа
06:28
Війна з Росією Ален Берсе

Новим генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе пообіцяв призначити Спеціального представника у справах українських дітей, який буде безпосередньо підпорядковуватися йому

Зміст

Про це віцепрезидентка ПАРЄ Олена Хоменко розповіла Укрінформу.

"Ми маємо велике сподівання на плідну співпрацю. Зокрема, швейцарець пообіцяв призначити Спеціального представника у справах українських дітей, який буде безпосередньо підпорядковуватися Генеральному секретарю та регулярно звітуватиме перед Комітетом Міністрів та працюватиме з членами ПАРЄ", - повідомила вона.

За її словами, Берсе був першим з кандидатів, хто приїхав в Україну та зустрівся з українською делегацією.

"Ми вже встановили з ним хороший контакт. Хоча всі кандидати вели дуже активну компанію, всі доносили свої програми і переконували, що будуть фокусуватись на проблемах України", - відзначила Хоменко.

Вона сподівається, що всі обіцянки, які були ним надані, будуть дотримуватись.

Як розповіли Укрінформу члени делегації, у рамках передвиборчої кампанії Берсе передав кожному з них листа, де описав конкретні заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи РЄ на підтримку України.

Окрім Спеціального представника з питань дітей, Берсе також має намір створити постійну міжінституційну робочу групу з питань України, яка регулярно збиратиме призначених членів ПАРЄ, бюро Комітету міністрів, Ради Європи, генерального секретаря та секретаріату для обговорення та підготовки пропозицій щодо поточних і майбутніх дій Ради Європи. А також прискорення створення компенсаційної комісії та інших елементів для повноцінної роботи Реєстру збитків та посилення участі Ради Європи у створенні Спеціального трибуналу зі злочинів агресії.

  • Новим генеральним секретарем Ради Європи став колишній президент Швейцарії Ален Берсе.
Теги:
Україна
Рада Європи
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Україна ЄС
Автор Юлія Мисо
24 червня, 2024 понедiлок
Встигаємо до угорців. Що означає старт переговорів про вступ України до ЄС та коли чекати членства
25 червня, 2024 вiвторок
Скандал з Тищенком у Дніпрі: поліцейського, який був поруч з нардепом, звільнили, - Слідство.Інфо
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
24 червня, 2024 понедiлок
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.44
    Купівля 40.44
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
26 червня
06:56
Кремль москва
Події в Дагестані: Кремль має претензії до губернатора, який "не приборкав" радикальні настрої, - ISW
06:55
Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем (праворуч), Англія - Словенія, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 25 червня
05:01
Ріші Сунак
У Британії заарештували 4 чоловіків, які проникли на територію будинку прем'єра Ріші Сунака
04:51
зерно
Норвегія створить запас зерна "на випадок надзвичайної ситуації"
04:19
на фото: сейм Литви
Парламент Литви денонсував угоду про правову допомогу з РФ
03:46
армія КНДР
"Стануть гарматним м'ясом": у Пентагоні прокоментували можливість участі військ КНДР у війні РФ проти України
03:12
Джуліан Ассанж
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США
03:04
КНДР ракета
КНДР провела невдалий запуск балістичної ракети: США та союзники висловили занепокоєння
02:37
Авіасанкції проти Росії
Суперелітний літак за $110 млн вивезли з ЄС для підсанкційного російського мільярдера Ілієва, - ліберальне росЗМІ
02:15
Михайло Подоляк
"Мир може бути тільки справедливим": в Офісі президента прокоментували "мирний план" Трампа щодо України
02:07
Росіяни 23 червня вперше вдарили по Харкову модифікованою КАБ-250 з GPS-модулем, - очільник ОВА
01:46
У Нацполіції створили додаткові три зведені стрілецькі бригади
01:35
Оновлено
Шойґу і Герасімов
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова. Зеленський відреагував
01:24
Держдеп заперечив заяви РФ про зв’язки американського репортера Евана Гершковича з урядом США
00:47
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім близький до скасування заборони американським військовим підрядникам працювати в Україні, - CNN
00:28
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 123 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 42 атаки
00:16
Олександр Усик
Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу
2024, вiвторок
25 червня
23:56
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:53
Крістіан Еріксен (праворуч), Данія - Сербія, Євро-2024
Данія зіграла внічию із Сербією та вийшла до плей-офф Євро-2024
23:52
Деклан Райс і Джуд Беллінгем, збірна Англії, Євро-2024
Англія зіграла внічию проти Словенії та з першого місця вийшла у плей-офф Євро-2024
23:34
Дністер
У Дністрі втопився чоловік, який намагався незаконно потрапити у Молдову
23:03
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим
22:32
Марк Рютте
Премʼєра Нідерландів Рютте 26 червня офіційно призначать генсеком НАТО, - AFP
22:25
Ален Берсе
Експрезидент Швейцарії Ален Берсе став новим генсеком Ради Європи
22:05
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Україні потрібно бронювати усіх працівників, які чесно працюють і сплачують податки, - нардеп Цимбалюк
22:03
Обмін полоненими
Україна повернула з полону РФ ще 90 людей, серед них захисники Маріуполя та ЧАЕС
21:34
Ексклюзив
Дмитро Лазуткін
Лазуткін пояснив, чому Міноборони не підтримало законопроєкт про 150 днів на оновлення даних у системі Резерв+
21:33
Ексклюзив
Саміт миру
Саміт миру може перерости у політичний "Рамштайн", - Безсмертний
21:26
Аналітика
Сергій Згурець
Від Іспанії - ракети Patriot, в рамках "чеської ініціативи" - боєприпаси й нарешті Франція дійшла до практичних кроків. Колонка Сергія Згурця
21:16
Бердянськ
Окупанти заявили, що перевиконують план із підготовки Бердянська до зими, хоча у місті постійні "комунальні колапси", - голова МВА
20:57
Ексклюзив
САУ 2-CT Hawkeye
Україна стає полігоном: Defence Express про передачу США 105-мм САУ 2-CT Hawkeye та її можливості для ЗСУ
20:56
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: Франція зіграла внічию проти Польщі і втратила перше місце в групі D
20:55
Мемфіс Депай (праворуч), Нідерланди - Австрія, Євро-2024
Євро-2024: Нідерланди програли Австрії та фінішували третіми у групі D
20:54
Оновлено
Микола Тищенко, суд
Суд відправив нардепа Тищенка під цілодобовий домашній арешт
20:46
Віктор Циганков (ліворуч)
Циганков прийняв доленосне рішення щодо свого клубного майбутнього
20:27
Оновлено
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаних: у Міноборони змінили рішення про підтримку законопроєкту
20:18
Ольга Стефанішина
Для євроінтеграції Україна виконає 11 вимог Угорщини стосовно прав нацменшин, - Стефанішина
20:16
Зеленський і Путін
"Пропозиції РФ реально передбачають можливість завершити війну в Україні": російські фейки та маніпуляції за 25 червня
20:15
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
"Політика така: підняти податки, а там побачимо", - нардепка Южаніна про підвищення акцизів на пальне та тютюн
20:10
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV