Новий генсек Ради Європи пообіцяв призначити представника у справах українських дітей

Про це віцепрезидентка ПАРЄ Олена Хоменко розповіла Укрінформу.

"Ми маємо велике сподівання на плідну співпрацю. Зокрема, швейцарець пообіцяв призначити Спеціального представника у справах українських дітей, який буде безпосередньо підпорядковуватися Генеральному секретарю та регулярно звітуватиме перед Комітетом Міністрів та працюватиме з членами ПАРЄ", - повідомила вона.

За її словами, Берсе був першим з кандидатів, хто приїхав в Україну та зустрівся з українською делегацією.

"Ми вже встановили з ним хороший контакт. Хоча всі кандидати вели дуже активну компанію, всі доносили свої програми і переконували, що будуть фокусуватись на проблемах України", - відзначила Хоменко.

Вона сподівається, що всі обіцянки, які були ним надані, будуть дотримуватись.

Як розповіли Укрінформу члени делегації, у рамках передвиборчої кампанії Берсе передав кожному з них листа, де описав конкретні заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи РЄ на підтримку України.

Окрім Спеціального представника з питань дітей, Берсе також має намір створити постійну міжінституційну робочу групу з питань України, яка регулярно збиратиме призначених членів ПАРЄ, бюро Комітету міністрів, Ради Європи, генерального секретаря та секретаріату для обговорення та підготовки пропозицій щодо поточних і майбутніх дій Ради Європи. А також прискорення створення компенсаційної комісії та інших елементів для повноцінної роботи Реєстру збитків та посилення участі Ради Європи у створенні Спеціального трибуналу зі злочинів агресії.