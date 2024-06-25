Експрезидент Швейцарії Ален Берсе став новим генсеком Ради Європи

Про це повідомляє Парламентська асамблея Ради Європи

"Вітаємо Алена Берсе, якого обрали генеральним секретарем Ради Європи на 5-річний термін", - заявили в ПАРЄ.

Після оголошення результатів виборів новообраний генсек зробив публічну заяву в Палаці Європи у Страсбурзі, оголосивши, що головним пріоритетом є Україна. Про це повідомляє Укрінформ.

"Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями", - наголосив Берсе.

Також він розповів про свої плани розширити діяльність і підготувати пропозиції щодо всіх поточних та майбутніх аспектів підтримки Києва на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи та Комітету міністрів.

"Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі", - заявив генсек Ради Європи.

Ален Берсе - колишній президент Швейцарії, який за результатами другого туру голосування під час літньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі здобув 114 голосів підтримки. Водночас 46 голосів набрав бельгієць Дідьє Рейндерс, а 85 - кандидат з Естонії Індрек Саара. Під час другого туру голосування опрацювали 246 бюлетенів, один з яких визнано недійсним.