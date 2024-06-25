Експрезидент Швейцарії Ален Берсе став новим генсеком Ради Європи
Новим генеральним секретарем Ради Європи став колишній президент Швейцарії Ален Берсе
Про це повідомляє Парламентська асамблея Ради Європи
"Вітаємо Алена Берсе, якого обрали генеральним секретарем Ради Європи на 5-річний термін", - заявили в ПАРЄ.
Після оголошення результатів виборів новообраний генсек зробив публічну заяву в Палаці Європи у Страсбурзі, оголосивши, що головним пріоритетом є Україна. Про це повідомляє Укрінформ.
"Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями", - наголосив Берсе.
Також він розповів про свої плани розширити діяльність і підготувати пропозиції щодо всіх поточних та майбутніх аспектів підтримки Києва на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи та Комітету міністрів.
"Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі", - заявив генсек Ради Європи.
Ален Берсе - колишній президент Швейцарії, який за результатами другого туру голосування під час літньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі здобув 114 голосів підтримки. Водночас 46 голосів набрав бельгієць Дідьє Рейндерс, а 85 - кандидат з Естонії Індрек Саара. Під час другого туру голосування опрацювали 246 бюлетенів, один з яких визнано недійсним.
- У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту. Стали відомі попередні результати.
- Так, Європейська народна партія, яка здобула перемогу, пообіцяла збудувати в Європарламенті "центр", що матиме чітку проукраїнську позицію.
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