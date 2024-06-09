У 20 країнах Євросоюзу триває голосування на виборах до Європейського парламенту
У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до Європейського парламенту, які, як очікується, можуть змінити майбутнє найбільшого у світі торговельного блоку
Про це повідомляє Associated Press.
За результатами голосування буде обрано 720 депутатів Європейського парламенту, серед питань, які хвилюватимуть виборців: війна в Україні, міграція та вплив кліматичної політики на фермерів.
Згідно з опитуваннями, основні та проєвропейські партії збережуть свою більшість у парламенті, але ультраправі, в тому числі партії, очолювані такими політиками, як Герт Вілдерс з Нідерландів та Марін Ле Пен з Франції, поглинуть їхню частку місць у Європарламенті.
Це ускладнить для Європи прийняття законів і рішень.
Як пояснили у виданні, вибори до Європарламенту мають вирішальне значення, оскільки, законодавці ЄС впливають на різні питання - від фінансів до кліматичної та аграрної політики. Вони затверджують бюджет ЄС, з якого здійснюється фінансування пріоритетних напрямків, включаючи інфраструктурні проекти, сільськогосподарські субсидії та допомогу, що надається Україні. І вони мають право вето на призначення членів Єврокомісії.
Голосування в неділю завершує чотириденний виборчий цикл, який розпочався в Нідерландах у четвер.
За результатами неофіційного екзитполу, антимігрантська ультраправа партія Герта Вілдерса здобуде значну перемогу в Нідерландах, хоча коаліція проєвропейських партій, ймовірно, відтіснить її на друге місце.
Неофіційні дані мають з'явитися після 16:15 за Гринвічем (19:15 за Київським часом). Офіційні ж результати почнуть публікувати після закриття останніх виборчих дільниць у 27 країнах ЄС в Італії о 21:00 за Гринвічем (00:00 за Київським часом), але чітке уявлення про те, як виглядатиме нова структура Європарламенту, з'явиться лише в понеділок.
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У Нідерландах у четвер, 6 червня, розпочалося голосування на виборах до Європарламенту.
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8 червня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого було ушпиталено після нападу минулого місяця, проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні.
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