У 20 країнах Євросоюзу триває голосування на виборах до Європейського парламенту

Про це повідомляє Associated Press.

За результатами голосування буде обрано 720 депутатів Європейського парламенту, серед питань, які хвилюватимуть виборців: війна в Україні, міграція та вплив кліматичної політики на фермерів.

Згідно з опитуваннями, основні та проєвропейські партії збережуть свою більшість у парламенті, але ультраправі, в тому числі партії, очолювані такими політиками, як Герт Вілдерс з Нідерландів та Марін Ле Пен з Франції, поглинуть їхню частку місць у Європарламенті.

Це ускладнить для Європи прийняття законів і рішень.

Як пояснили у виданні, вибори до Європарламенту мають вирішальне значення, оскільки, законодавці ЄС впливають на різні питання - від фінансів до кліматичної та аграрної політики. Вони затверджують бюджет ЄС, з якого здійснюється фінансування пріоритетних напрямків, включаючи інфраструктурні проекти, сільськогосподарські субсидії та допомогу, що надається Україні. І вони мають право вето на призначення членів Єврокомісії.

Голосування в неділю завершує чотириденний виборчий цикл, який розпочався в Нідерландах у четвер.

За результатами неофіційного екзитполу, антимігрантська ультраправа партія Герта Вілдерса здобуде значну перемогу в Нідерландах, хоча коаліція проєвропейських партій, ймовірно, відтіснить її на друге місце.

Неофіційні дані мають з'явитися після 16:15 за Гринвічем (19:15 за Київським часом). Офіційні ж результати почнуть публікувати після закриття останніх виборчих дільниць у 27 країнах ЄС в Італії о 21:00 за Гринвічем (00:00 за Київським часом), але чітке уявлення про те, як виглядатиме нова структура Європарламенту, з'явиться лише в понеділок.