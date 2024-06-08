Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого було ушпиталено після нападу минулого місяця, проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я проголосував у лікарні, бо ці вибори теж важливі. Голосувати треба за євродепутатів, які підтримають мирні ініціативи, а не продовження війни", - зазначив словацький прем'єр.
Також він розкритикував дозвіл західних партнерів України бити їхньою зброєю по території РФ, заявивши, що "це лише доказ того, що великі західні демократії хочуть не миру, а ескалації напруженості з Російською Федерацією, яка обов'язково відбудеться".
"Як прем'єр-міністр Словаччини, я не буду втягувати Словаччину в подібні військові авантюри і в рамках наших невеликих словацьких можливостей, я зроблю все, щоб мир став пріоритетом над війною", - пообіцяв Фіцо.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
19 травня повідомлялось, що міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припускає: нападник на прем'єр-міністра Роберта Фіцо мав спільників.
5 червня Фіцо вперше після замаху опублікував своє звернення, у якому оголосив, що не судитиметься з нападником і не буде вимагати відшкодування збитків.
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