МВС Словаччини назвало ймовірні мотиви замаху на Фіцо
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припустив, що спроба вбивства прем'єр-міністра Роберта Фіцо була політично вмотивованою
Про це пише CNN.
"Ця спроба вбивства була політично мотивованою, і підозрюваний прийняв рішення зробити це незабаром після президентських виборів", - сказав міністр.
Натомість міністр оборони Роберт Каліняк сказав, що Фіцо "зазнав численних поранень", але не надав жодних подробиць, коли журналісти запитали, чи прем'єр-міністр отримав поранення в живіт.
Що кажуть у лікарні
Директорка лікарні у місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала близько 5 годин, пише Aktuality.
"У пацієнта численні вогнепальні поранення, наслідки яких будуть впливати на його відновлення. Його стан стабілізований, але дуже важкий", - заявила директорка.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
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