МВС Словаччини назвало ймовірні мотиви замаху на Фіцо

Про це пише CNN.

"Ця спроба вбивства була політично мотивованою, і підозрюваний прийняв рішення зробити це незабаром після президентських виборів", - сказав міністр.

Натомість міністр оборони Роберт Каліняк сказав, що Фіцо "зазнав численних поранень", але не надав жодних подробиць, коли журналісти запитали, чи прем'єр-міністр отримав поранення в живіт.

Що кажуть у лікарні

Директорка лікарні у місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала близько 5 годин, пише Aktuality.

"У пацієнта численні вогнепальні поранення, наслідки яких будуть впливати на його відновлення. Його стан стабілізований, але дуже важкий", - заявила директорка.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.