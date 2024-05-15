Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби

Про це повідомляє Dennik N.

Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду Словаччини. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо вийшов на вулицю до людей і в цей час пролунали постріли.

Після атаки охорона підхопила пораненого Фіцо та повезла на автівці у лікарню. Ймовірного нападника вже затримали поліціянти. Правоохоронці оточили територію, а будинок культури евакуювали.

"Про безпеку інших членів уряду подбала охорона", - йдеться у повідомленні.

Відео з місця подій:

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