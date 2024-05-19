Замах на Фіцо: у Словаччині припускають, що нападник мав спільників
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припускає, що нападник на прем'єр-міністра Роберта Фіцо мав спільників
Про це повідомляє Dennik N.
"Є версія, що зловмисник був у певній групі людей, які, ймовірно, жартували з цього злочину і підтримували один одного", - сказав міністр.
До цього саме Матуш Шутай Ешток говорив про терориста як про "вовка-одинака", у якого немає співучасників.
Міністр оборони Роберт Каліняк зазначив, що не виключено, що нападник спілкувався про вбивство з кимось зі свого оточення. За його словами, більш реалістичною є версія, що він діяв не один.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
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