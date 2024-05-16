Напад на Фіцо: обвинуваченому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного

Про це повідомляє TV Noviny.sk.

Зазначається, що підозрюваному висунули звинувачення у замаху на вбивство. Чоловіку загрожує 25 років за ґратами або довічне ув’язнення.

"Мотивом вбивства, ймовірно, є незгода з політикою чинної влади та змінами, які вона зробила або збирається здійснити", - йдеться у повідомленні.

Сам нападник заявив, що планував завдати шкоди прем'єр-міністру, але сказав, що не хоче його вбивати. Він законно володів зброєю понад 30 років.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припустив, що спроба вбивства Роберта Фіцо була політично вмотивованою.



