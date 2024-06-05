Фіцо опублікував перше звернення після замаху: говорить, що вибачив стрільця

Відео опубліковане на сторінці Фіцо у Facebook.

Словацький прем’єр розповів, що наразі перебуває на амбулаторному лікуванні, і "якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня – на початку липня".

Фіцо сказав, замах на нього скоїв "активіст словацької опозиції через політичні погляди" та запевнив, що не відчуває ненависті до стрільця.

"Настав час зробити перший крок – прощення. Я не здійснюватиму проти нього жодних активних судових дій і не вимагатиму відшкодування збитків. Я прощаю його і дозволяю йому самому розібратися в тому, що він зробив і чому це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла і політичної ненависті", - сказав очільник уряду Словаччини.

Водночас Фіцо згадав і про Україну, зазначивши, що не планує змінювати свої погляди та виступатиме проти надання Києву військової допомоги.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.

19 травня повідомлялось, що міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припускає: нападник на прем'єр-міністра Роберта Фіцо мав спільників.