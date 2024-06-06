У Нідерландах стартували вибори до Європарламенту

Про це пише Euronews.

Вибори до Європарламенту в кожній країні проходять в один із чотирьох днів - з 6 до 9 червня.Нідерланди - єдина країна ЄС, яка розпочала вибори сьогодні, в п'ятницю до них приєднається Ірландія.

Решта країн голосуватиме на вихідних. Результати будуть оголошені ввечері в неділю, 9 червня, після того, як усі країни завершать голосування.

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За даними видання, загалом у країнах ЄС 373 млн виборців. Вони обиратимуть 720 членів Європейського парламенту. Число мандатів кожної країни визначається чисельністю її населення.

Українки Марина Соріна, Катерина Шморгай і Наталія Кудрик, які десятки років тому переїхали до Італії, беруть участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться 8-9 червня.



