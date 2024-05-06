Вибори в Європарламент. Наскільки зросте кількість агентів Кремля серед законодавців ЄС

У цьому тексті пояснюємо:

Головне про вибори у Європарламент: кого і де обирають, впливові політичні групи

Хто представляє проросійські політсили у чинному складі Європарламенту

Прогноз на вибори-2024 і чи варто очікувати зростання кількості потенційних “агентів Кремля” у ЄП

Об’єднані радикали: про плани головного опонента України в ЄС Віктора Орбана на новий склад Європарламенту

Головне про вибори у Європарламент: що треба знати про політичні групи

Вибори нового, 10-го скликання Європейського парламенту відбудуться 6-9 червня 2024 року (дата відрізняється в залежності від країни). У 27 державах - членах Європейського Союзу обиратимуть 720 депутатів терміном на п’ять років. Кількість депутатів на 15 більша порівняно з попередніми виборами 2019 року: з урахуванням змін у кількості населення, додали по два додаткових депутатських крісла для Франції, Іспанії й Нідерландів, та по одному для Австрії, Данії, Бельгії, Польщі, Фінляндії, Словаччини, Ірландії, Словенії та Латвії.

Загальна кількість представників у Європарламенті для кожної держави ЄС вираховується за так званим "принципом дегресивної пропорційності". Простими словами, депутат Європарламенту від великої країни представляє більше людей, ніж депутат Європарламенту від малої країни. Це дозволяє меншим за розміром державам мати більше депутатів, ніж вони мали б за "чесним" пропорційним розподілом.

Тим не менш, різниця в кількості депутатів від держави до держави може бути дуже значною: у новому складі Європейського парламенту найбільша національна група від Німеччини нараховуватиме 96 депутатів, друга за величиною, від Франції, – 81 депутата, третя, Італія, – 76 депутатів, а найменші, від Мальти, Люксембургу та Кіпру – по 6 депутатів кожна. Варто зауважити, що кількість німецьких виборців сягає 64,9 млн осіб, французьких – 49,7 млн, італійських – 47 млн, у той час, як на Мальті, в Люксембургу і на Кіпрі на виборчих дільницях очікують лиш 0,4, 0,5 та 0,7 млн виборців відповідно.

Європарламент

Фото: Reuters

Більш детально про кількісний склад та процедуру обрання депутатів Європарламенту можна прочитати в матеріалі: Прихильники розвалу ЄС посилюються? Що відбувається у Європарламенті та що змінять вибори-2024.

Незважаючи на те, що національна приналежність має значення, під час прийняття рішень європейські депутати гуртуються не за принципом місця проживання, а за політичними переконаннями. Для цього в Європарламенті створюють політичні групи (щось на кшталт фракцій в українській Верховній Раді), до яких входять представники національних політичних партій, що мають подібні ідеології та програми. Саме на рівні політичних груп приймаються остаточні рішення щодо тих чи інших законодавчих актів ЄС чи резолюцій та готуються поправки до них. Саме на засіданнях груп обговорюються стратегії, розробляються плани, формується законодавча політика ЄС.

Для формування політичної групи необхідно об’єднати 23 євродепутатів, які представляють принаймні одну чверть держав – членів ЄС (тобто, політгрупа має включати депутатів від семи держав ЄС або більше). Деякі євродепутати не належать до жодної політичної групи (їх називають “неприєднані депутати”). Цікаво, що й розсадка депутатів у сесійній залі визначається за політичною приналежністю, зліва направо, і відповідно до членства в політичній групі.

Політичні групи Європарламенту (станом на 6 травня 2024 року) за кількістю депутатів:

Європейська народна партія (християнські демократи), EPP: 177

Прогресивний альянс соціалістів і демократів, S&D: 140

Оновлення Європи, Renew: 102

Зелені / Європейський вільний альянс, Greens/EFA: 72

Європейські консерватори та реформісти, ECR: 68

Ідентичність і демократія, ID: 58

Група об’єднаних лівих, GUE/NGL: 37

Неприєднані (незалежні) депутати: 51

Станом на зараз у Європейському парламенті діє сім політичних груп. Власне, як можна бачити по цифрам, основний тон у Європарламенті задає політгрупа Європейської народної партії. Саме EPP, разом з соціал-демократами, Renew та "зеленими", формує основне проєвропейське (і проукраїнське) у поглядах "ядро", яке стоїть за підтримкою всіх основних важливих для Європи – і для України – ініціатив.

Натомість групи ECR, ID та "лівих" об’єднують євроскептичні та радикальні політичні сили, до яких входить багато відверто проросійських депутатів. Всі ці три політичні групи об’єднує те, що вони часто не підтримують проукраїнські ініціативи у сесійній залі Європарламенту.

Варто наголосити, що Група європейських консерваторів та реформістів, ECR, є більш поміркованою у заявах та діях, – хоча й критикує основоположні європейські цінності. Також після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну у лютому 2022 року, група ECR стоїть на проукраїнських засадах, принаймні у публічному спектрі.

Так, до ECR входить ще донедавна провладна, а тепер лише президентська партія Польщі "Право і справедливість" (PiS), яка в Україні вважається цілком проєвропейською та респектабельною – але, тим не менш, за своєю ідеологією, зокрема, критичним ставленням до мігрантів, підтримки фермерів тощо, є досить близька до "євроскептичних" формувань. Такі партії входять в потенційну групу ризику, бо можуть ситуативно вступати в коаліції з більш радикальними опонентами проукраїнського курсу ЄС.

У той самий час, група "Ідентичність і демократія", ID – найбільш радикальна група Європарламенту – є майже неприховано проросійською. Група чи не в повному складі регулярно поширює наративи Кремля з трибуни у сесійній залі, а деякі її депутати звинувачуються навіть в отриманні коштів від Росії за участь у пропагандистських кампаніях.

Найсвіжіший скандал був (і досі триває) з депутатом європарламенту від партії AfD ("Альтернатива для Німеччини") Максиміліаном Кра – до речі, номером один у списку партії на євровиборах-2024. Його помічник Цзянь Го, який працює з депутатом вже біля п’яти років, був заарештований наприкінці квітня 2024 року у Брюсселі за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Сам Максиміліан Кра, так само, як і номер два у списку на цьогорічні вибори в Європарламент Петр Бистрон, також знаходиться під підозрою, але в іншій справі – щодо отримання грошей безпосередньо від представників російської влади.

Максиміліан Кра

Фото: ostwest.tv

У той самий час, до групи ID входить партія чинного віце-прем’єра Італії Маттео Сальвіні "Ліга", яка зараз у публічній політиці стоїть на проукраїнських позиціях. Та примітно, що до початку повномасштабного вторгнення "Ліга" (та її сателіт "Ліга Півночі") навпаки була дуже проросійською: Сальвіні вдягав футболку з зображенням Путіна, а у 2017 році, через три роки після початку російської агресії проти України, підписав угоду про співробітництво з путінською "Єдиною Росією". До речі, угоду розірвали з ініціативи італійської сторони лише 2 квітня 2024 року, після шаленого інформаційного тиску на Сальвіні.

Так само антиєвропейською (і в деяких питаннях проросійською, або співзвучною з російським порядком денним) є і Група об’єднаних лівих, яка в основному складається з залишків європейських комуністів та близьких до них за ідеологією сил.

Наразі головна інтрига євровиборів-2024 – це те, чи вдасться зберегти потужне "європейське проукраїнське ядро" в сесійній залі ЄП, і наскільки сильною буде після виборів "антиєвропейська" та антиукраїнська (або потенційно антиукраїнська) частина Європарламенту: крайнь оправі та крайньо ліві.

Кого остерігатися: проросійські сили в чинному складі Європарламенту

Політична група Європейського парламенту "Ідентичність та демократія" (ID), яка майже повністю складається з політиків з радикальними і проросійськими поглядами, в основному, включає в себе представників політсил з наступних держав: Німеччина ("Альтернатива для Німеччини", Alternative für Deutschland, AfD), Франція ("Національне об’єднання" Марін Ле Пен, Rassemblement National, RN), Італія ("Ліга" Маттео Сальвіні, Lega Salvini Premier). Саме на ці держави варто звернути особливу увагу, оскільки вони є основними "постачальниками" проросійських сил у Європарламенті.

Також варто відзначити Австрію (Австрійська партія свободи, FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs) та Бельгію (Фламандський інтерес, Vlaams Belang, VB), у яких також проросійські рухи демонструють прогрес, і які теж входять у ID групу.

Окремо йдуть Угорщина та Словаччина, уряди яких послідовно блокують ряд українських ініціатив у Євросоюзі. Їхні представники у Європарламенті через ці радикальні дії були виключені з респектабельних політичних груп, але мають намір "згрупуватися" у новому складі Європарламенту (про це трохи пізніше).

У групі ID також присутні по одному представнику від Чехії, Естонії та Данії, але їхній вплив на прийняття рішень у ЄП не суттєвий. Хоча назви "проблемних" політсил варто згадати.

Чехія – Svoboda a přímá demokracie, яка йде на вибори в Європарламент під брендом Tricolora ("Триколор", маються на увазі три кольори чеського прапора, які, щоправда, ідентичні з кольорами російського триколору), вважається проросійською та виступає проти воєнної та фінансової допомоги Україні. Згідно з прогнозами, ця партія може провести в Європарламент цьогоріч двох депутатів.

Данія – Данська народна партія, Dansk Folkeparti, керівники якої неодноразово заявляли (правда, до повномасштабного вторгнення), що Євросоюз для Данії більш небезпечний, ніж Путін, і яку звинувачували у зв’язках з Кремлем. Зараз єдиний євродепутат від партії у групі ID Андерс Вістісен називає режим Путіна "тиранічним", відвідує Україну і закликає збільшити її воєнну підтримку з ЄС. Щоправда, він же нещодавно з’являвся на сторінках російського пропагандистського видання Voice of Europe, спонсорованого Медведчуком і закритого урядом Чехії як елемент російської спецоперації впливу; вже відомо, що з виданням активно співпрацювали 16 депутатів Європарламенту. Згідно з опитуваннями, партія може знов отримати одного депутата після євровиборів-2024.

Європарламент

Фото: Gettyimages

Естонія – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Консервативна народна партія Естонії – абсолютно не є проросійською, але пропагує вигідні Росії наративи, такі, як заклик до припинення воєнної допомоги Україні, небажання приймати українських біженців у ЄС тощо. Але є одне “але”: єдиний євродепутат від партії у групі ID, Яак Мадісон, також був помічений в участі у медведчуківському медіапроекті. Щоправда, у виступах в сесійній залі він завжди обіймає антиросійську позицію, і навіть заявляв, що кілька десятків депутатів Європарламенту є російськими агентами, які отримують в Росії гроші. Партія також може мати одного депутата Європарламенту у новому скликанні.

Чи збільшать проросійські сили присутність у Європарламенті: як голосували на минулих виборах у ключових державах ЄС, прогноз на вибори-2024

Щоб краще зрозуміти сьогоднішні і майбутні процеси, подивімося на результати виборів до Європарламенту у 2019 році у кожній згаданій вище державі, а також на прогнози щодо виборів-2024. Цікаво зосередити увагу на найбільших державах з найбільшим представництвом у сесійній залі, а також на тих, в яких є сильними радикальні (проросійські) рухи. Причому до Німеччини, Франції, Італії, Бельгії, Австрії, Угорщини та Словаччини, варто додати також Нідерланди, де минулого року стрімко злетів рейтинг крайньо-правої "Партії свободи", члена групи ID, яка зараз не представлена у Європарламенті, але однозначно туди потрапить після червневих виборів.

НІМЕЧЧИНА

Кількість депутатів ЄП: 96

Вибори відбудуться 9 червня. Голосують громадяни з 16 років. Виборчого бар’єру немає. У 2019 у голосуванні взяли участь 61,4% виборців.

Результати-2019: Найбільшу кількість голосів отримала партія ХДС/ХСС, яка в Європарламенті входить у групу Європейської народної партії (ЄНП) – 28,9%, і станом на зараз має 29 депутатів Європарламенту.

На другому місці – Зелені з 20,5% голосів і 25 крісел (саме німці складають третину групи Greens/EFA у Європарламенті).

На третьому – Соціал-демократична партія Німеччини SPD з 15,8% голосів та 16 депутатами для політичної групи S&D.

Проросійська крайньо-права партія "Альтернатива для Німеччини", (АдН, AfD), була на четвертому місці з 11% голосів та 11 депутатами, які увійшли до групи ID.

Прогноз-2024: Християнські демократи ХДС/ХСС), які є головною рушійною силою проукраїнської політичної групи Європейської народної партії, за даними великого опитування, організованого Euronews у партнерстві з міжнародною дослідницькою компанією Ipsos Group, на яке ми посилатимемося і надалі, посідають перше місце в рейтингу з 30,2%. Але ультраправа AfD піднялася на друге місце – 18,3%. Правлячі соціал-демократи (СДПН) посідають третє місце з 15,6%, а їхні партнери по коаліції – Зелені – четверте з 13%. Ще дві ліві партії, яким закидають проросійські позиції: створена минулого року BSW (Альянс Сари Вагенкнехт, Bündnis Sahra Wagenknecht) та посткомуністична партія Die Linke (Ліва партія) – можуть отримати відповідно 5,9% та 2,1% голосів на червневих виборах.

Отже, радикальні та проросійські рухи від Німеччини можуть отримати біля 26 депутатських крісел в Європарламенті (AfD – 18, BSW – 6 та Die Linke – 2).

Представники AfD у масках, ілюстративне фото

Фото: Reuters

ФРАНЦІЯ

Кількість депутатів ЄП: 81 (у чинному скликанні 2019-2024 – 79)

Вибори відбудуться 8-9 червня. Голосують громадяни з 18 років. Для партій встановлений виборчий бар’єр 5%. У 2019 у голосуванні взяли участь 50.1% виборців.



Результати-2019: Багато хто вже забув, що найбільшу кількість голосів на виборах у Європарламент у Франції в 2019 році отримала партія "Національне об’єднання" (Rassemblement National, RN) Марін Ле Пен, якій закидають проросійські позиції, хоча вона постійно публічно це спростовує. На минулих виборах RN отримала 23,3% голосів, і 22 її обраних євродепутати приєдналися до групи ID (куди входить і вже згадана вище німецька AfD).

Блок президента Франції Емманюеля Макрона "Відродження" (Renaissance: LREM + MoDem + A + MRSL), який об'єднав партію Макрона La Republique En marche! з партіями “Демократичний рух” (MoDem), Agir (“Конструктивні праві”) та Mouvement radical, social et libéral (“Радикальний, соціальний та ліберальний рух”), отримав 22,4% та 22 депутатських крісла у секторі політичної групи Renew Europe.

На третьому місці була партія Europe Ecologie Les Verts ("Європа, екологія, зелені"), яка отримала 13.5% голосів, і її 12 депутатів вступили в політичну групу "Зелених".

Прогноз-2024: Згідно з останніми даними опитування Euronews, на першому місці за популярністю залишається партія Ле Пен Rassemblement National, яка має шанси отримати 30% голосів та орієнтовно 29 депутатських крісел. Макронівський блок Renaissance поки має шанси лише на 17,5% голосів.

Також 5% бар’єр може подолати ще одна крайньо-права, потенційно проросійська партія – Reconquête ("Реконкіста") журналіста та публіциста Еріка Земмера, який був симпатиком Путіна, але публічно, як і Ле Пен, змінив позицію після повномасштабного вторгнення у лютому 2022. Наразі партія вже має в Європейському парламенті одного депутата, власне, перебіжчика від партії Ле Пен Ніколя Бе (учасника скандального круглого столу за участі кума Путіна Віктора Медведчука, організованого в Європарламенті у 2019 році), який у лютому 2024 року приєднався до партії Земмура та, вже від її імені, до політичної групи ECR. Якщо бар’єр буде пройдено, у новому скликанні Європарламенту партія "Реконкіста" буде мати вже 4-5 депутатів.

ІТАЛІЯ

Кількість депутатів ЄП: 76

Вибори відбудуться 8-9 червня. Голосують громадяни з 18 років. Для партій встановлений виборчий бар’єр 4%. У 2019 у голосуванні взяли участь 54.5% виборців.

Результати-2019: Найбільшу кількість голосів отримала тоді відверто проросійська партія "Ліга" Маттео Сальвіні (Lega Salvini Premier), про яку вже згадувалося вище: 34,3% голосів та 28 обраних євродепутатів, які доєдналися до групи ID (до однодумців від Ле Пен та німецької AfD). На другому місці – Демократична партія (Partito Democratico) з 22,7% та 19 депутатами, які приєдналися до проєвропейської групи S&D. Третє місце посів "П’ятизірковий рух" (M5S, Movimento Cinque Stelle), який очолює екс-прем’єр Джузеппе Конте – 17,1% – 14 євродепутатів якого не увійшли до жодної політичної групи. Політична партія завжди вважалася проросійською, і влітку 2022 року спровокувала скандал в італійському уряді, коли виступила проти воєннної допомоги Україні. Зараз у "п’ятизіркових" залишилося лише п’ять євродепутатів, інших переманили політичні конкуренти. Партія чинної прем’єрки Джорджії Мелоні Fratelli d’Italia ("Брати Італії"), також досить неоднозначна у стосунках з росіянами, але зараз проукраїнська, мала тоді лише 6,4% виборчої підтримки та 5 депутатів, які увійшли до праворадикальної групи ECR. Зараз “Брати” мають вже 10 депутатів Європарламенту, в тому числі за рахунок.

Прогноз-2024: На першому місці, згідно з великим опитуванням Euronews, партія "Брати Італії" До речі, Мелоні сама входить до виборчих списків. Її партії пророкують 27% голосів і приблизно 22 євродепутатських мандати. "П’ятизірковий рух" демонструє стабільність: прогноз 17,4% голосів, і, отже, знову біля 14 депутатських крісел. "Ліга" Сальвіні натомість має прогнозний рейтинг у 8,2% голосів і близько 6 євромандатів. Разом потенційно проросійські сили матимуть 20 депутатів без партії Мелоні, і 42, якщо враховувати і її.

Маттео Сальвіні

Фото: Reuters

НІДЕРЛАНДИ

Кількість депутатів ЄП: 31 (у скликанні 2019-2024 – 29).

Вибори відбудуться 6 червня. Голосують громадяни з 18 років. Виборчий бар’єр для партій відсутній. У 2019 у голосуванні взяли участь 41,9% виборців.

Результати-2019: Лідером євровиборів стала соціал-демократична "Партія праці" (Partij van de Arbeid, PvdA) з 19% голосів та 6 депутатами. На другому місці – консервативно-ліберальна "Народна партія за свободу і демократію" (VVD, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) чинного проукраїнського прем’єра Марка Рютте – 14,6% голосів та 4 депутати. "Партія свободи" (Partij voor de Vrijheid, PVV) праворадикального Герта Вілдерса отримала лише одне депутатське крісло – коли Нідерландам надали додаткові місця в Європарламенті після виходу Великобританії з ЄС. Цей єдиний депутат, Марсель де Грааф, приєднався до політгрупи ID та увійшов у парламентську групу дружби з Росією, щоправда, лише на два роки, потім він перейшов до іншої політсили.

Прогноз-2024: На євровиборах-2024 PVV Вілдерса вже може отримати 22,4% голосів та провести в Європарламент 7 депутатів. PvdA пророкують 16%, а партії Рютте VVD – 12.7% підтримки.

БЕЛЬГІЯ

Кількість депутатів ЄП: 22 (у скликанні 2019-2024 – 21).

Вибори відбудуться 9 червня. Голосують громадяни з 16 років. Виборчий бар’єр для партій відсутній. У 2019 у голосуванні взяли участь 88,5% виборців.

Результати-2019: На першому місці – націоналістична партія Новий фламандський альянс (Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA) з 13,7% голосів обрані 3 депутати, які приєдналися до політичної групи ECR.

А от друге місце посіла партія "Фламандський інтерес" (Vlaams Belang), яка вважається проросійською, і депутати від якої також брали участь у медведчуківському медіапроекті. Вона отримала 11,7% голосів і відповідно 3 обраних депутатів, які в Європарламенті вступили у групу ID.

На третьому місці – Соціалістична партія (Parti Socialiste, PS) з 10,2% голосів та 2 депутатами, які увійшли у групу S&D.

Прогноз-2024: Нові вибори в Європарламент підіймуть проросійську Vlaams Belang, згідно з опитуванням Euronews, на перше місце в рейтингу з 23,5% голосів та можливо дадуть їй аж 6 депутатів Європарламенту.

АВСТРІЯ

Кількість депутатів ЄП: 20 (у скликанні 2019-2024 – 19).

Вибори відбудуться 9 червня. Голосують громадяни з 16 років. Для партій встановлений виборчий бар’єр 4%. У 2019 у голосуванні взяли участь 59.8% виборців.

Результати-2019: Перше місце посіла консервативна Австрійська народна партія (ÖVP) чинного канцлера Карла Нехаммера: 34,6% голосів, 7 євродепутатів, доєдналися до найвпливовішої групи Європейської народної партії. Друге місце – соціал-демократична партія Австрії (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) з 23,9% голосів, 5 євродепутатів, які вступили у групу соціал-демократів Європарламенту S&D.

А ось на третьому місці – проросійська крайньо-права Австрійська партія свободи (FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs) – 17,2% голосів, 3 депутатських крісла, приєдналася до групи ID.

Прогноз-2024: Згідно з опитуванням Euronews, саме Австрійська партія свободи (FPÖ) тепер стоїть на першому місці у рейтингу. Вона може отримати 28,2% голосів виборців, і відповідно 5 євродепутатських крісел.

УГОРЩИНА

Кількість депутатів ЄП: 21.

Вибори відбудуться 9 червня. Голосують громадяни з 18 років. Для партій встановлений виборчий бар’єр 5%. У 2019 у голосуванні взяли участь 43,4% виборців.

Результати-2019: Найбільшу кількість голосів набрав партійний альянс Fidesz-KDNP: партії чинного прем’єра Віктора Орбана Fidesz (Угорський громадянський альянс) та Kereszténydemokrata Néppárt (Християнсько-демократична народна партія Угорщини), обидві політсили спільно беруть участь у всіх виборах з 2006 року. Fidesz-KDNP отримав 52,6% підтримки та 13 депутатів Європарламенту. У той момент Fidesz і Орбан ще не були настільки відкрито проросійськими і антиукраїнськими, і тому вступили до респектабельної політичної групи Європейської народної партії – де не пробули й двох років, покинувши EPP у березні 2021-го у кількості 12 депутатів, які перейшли у статус "неприєднаних" (позафракційних). Один депутат від KDNP залишається у складі політгрупи EPP досі.

Також варто відзначити радикально проросійську праву партію Jobbik ("Йоббік") та її лідера, чинного депутата Європарламенту Мартона Дьондьоші, якому з 2015 року був заборонений в’їзд в Україну через відвідування окупованого росіянами Донецька у статусі “спостерігача за виборами”. Пізніше після початку повномасштабного вторгнення "Йоббік" вибачився перед українцями і публічно відмовився від зв’язків з Росією, але питання до позицій партії все одно лишаються. На євровиборах-2019 Jobbik отримав 6,3% голосів та одне крісло у Європарламенті.

Прогноз-2024: Згідно з опитуванням Euronews, на червневих виборах Fidesz-KDNP отримає дещо менший результат – 47,6% голосів, і отже десь 12 депутатських місць. У той самий час Jobbik з 2,8% рейтингу взагалі не пройде 5% бар’єр.

Мартона Дьондьош

Фото: twitter.com/GyongyosiMarton

Кількість депутатів ЄП: 15 (у скликанні 2019-2024 – 14).

Вибори відбудуться 8 червня. Голосують громадяни з 18 років. Для партій встановлений виборчий бар’єр 5%. У 2019 у голосуванні взяли участь 22,7% виборців.

Результати-2019: Перше місце посів виборчий блок PS + SPOLU – проєвропейська “Прогресивна Словаччина” (Progresívne Slovensko) екс-президентки Зузанни Чапутової та демократичний рух "РАЗОМ": вони вибороли 20,1% голосів та 4 депутатські крісла – 2 вступили до групи Європейської народної партії і 2 – до іншої проєвропейської групи Renew.

Партія чинного прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, якого небезпідставно вважають проросійським, Smer-SD ("Курс"), була на другому місці і отримала 15,7% голосів, також 3 депутатські крісла, і вступила до іншої респектабельної проєвропейської політгрупи соціал-демократів S&D. Але у жовтні 2023 року була виключена через "розходження у цінностях", коли Фіцо підписав коаліційну угоду зі ще однією проросійською партією Hlas ("Голос") обраного цьогоріч на посаду президента Словаччини Петера Пеллегріні та крайньо-правою антиєвропейською і ще більш проросійською Словацькою національною партією (Ľudová strana Naše Slovensko – L`SNS).

Саме SNS на євровиборах-2019 була на третьому місці та отримала 12,1% голосів і відповідно 2 депутатських місця, і відразу відмовилася вступати до будь-якої політичної групи. Партії Hlas у 2019 році ще не існувало, а її лідер Пеллегріні ще був у групі Smer.

Прогноз-2024: Згідно з прогнозом Euronews-Ipsos Poll, на червневих виборах Smer-SD Роберта Фіцо обійме перше місце у вподобаннях виборців та отримає 26,7% голосів – це десь 5 депутатських крісел. “Прогресивна Словаччина” також зростає в рейтингу: прогнозно 24,6% голосів та, отже теж 5 місць в Європарламенті.

Hlas обраного проросійського президента Пеллегріні має шанси набути 11,8% голосів і 2 депутата ЄП.

SNS і ще одна праворадикальна партія “Республіка”, яка вийшла з його активу, можуть отримати відповідно 4,8% та 6,4% підтримки виборців. Якщо SNS все ж пройде виборчий бар’єр 5%, то праворадикали від Словаччини отримають від цих двох партій ще два депутатські "багнети".

Об’єднані радикали: про плани головного опонента українських ініціатив в ЄС Віктора Орбана на новий склад Європарламенту

Отже, якщо результати опитувань виявляться більш-менш достовірними, то після виборів ми можемо отримати наступну картину: загалом радикальні (і потенційно антивоєнні, проросійські, антиукраїнські) сили будуть представлені у Європарламенті не менше, ніж 145-ма депутатами. Це не враховуючи ще кількох десятків потенційних радикалів, які можуть пройти під парасольками більш помірних політсил або переможуть на виборах в інших державах, про які детально не згадували в цьому тексті – наприклад, в Румунії, Польщі та Іспанії (каталонці).

Тому створення хоча б ситуативної коаліції радикального євроскептичного ґатунку у кількості, співставній з розмірами нинішнього лідера важковаговиків Європарламенту – EPP, 177 депутатів, – виглядає цілком можливим.

А якщо припустити можливість об’єднання радикальних сил в єдину групу, то це може змінити розклади у Європарламенті і закінчити епоху домінування у сесійній залі Європейської народної партії – та, на жаль, європейських цінностей. Для України це несе загрозу того, що проукраїнські ініціативи можуть зустрічати більший опір, ніж це є зараз, і навіть блокуватися.

Ідея щодо об’єднання – зовсім не примарне припущення. Розмови про створення єдиної "консервативної" групи політсил, які не погоджуються з мейнстрімною політикою офіційного Брюсселя, ведуться вже роками. А активізувалися – у 2021-му, з виключенням (виходом під загрозою виключення) партії Орбана Fidesz з групи EPP. Ще тоді угорський прем’єр проводив перемовини з Сальвіні та Мелоні з тим, щоб створити єдину велику групу на базі ECR та ID, але домовитися не вдалося.

Російський диктатор Володимир Путін та премєрміністр Віктор Орбан

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Про об’єднання Віктор Орбан продовжує говорити і зараз. Він знов зустрічається з потенційними італійськими партнерами, а також – намагається залучити до своєї ініціативи і поляків, партію "Право і справедливість" (PiS) чинного президента Анджея Дуди та екс-прем’єра Матеуша Моравецького, яка зараз є членом групи ECR, як і партія Мелоні. У січні 2024 року Моравецький вже робив публічну заяву про те, що після виборів буде відкритим до приєднання Fidesz до політичної родини ECR. Подібну заяву у березні 2024 зробив і лідер європарламентської фракції "Друзів Італії", співголова групи ECR і давній друг прем’єрки Мелоні – Нікола Прокаччіні, який назвав Орбана "сумісним з Європою", і додав, що після виборів у червні, в ЄС "попрощаються з більшістю в Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн".

Саме можливість отримати більше влади в Євросоюзі, встановити контроль над рішеннями Європарламенту та Єврокомісії, чи принаймні отримати реальний вплив на їх прийняття – ласий шматок пирога, який може примусити деяких партійних лідерів піти на компроміс у певних питаннях. В тому числі – і в підтримці України.