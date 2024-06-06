Гідеса, соціальна працівниця й журналістка: в Італії три українки балотуються до Європарламенту
Українки Марина Соріна, Катерина Шморгай і Наталія Кудрик, які десятки років тому переїхали до Італії, беруть участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться 8-9 червня
Історії жінок розповів український проєкт Strichka – цифрова спільнота українців за кордоном.
Жінки переїхали до Італії багато років тому, неодноразово долучалися до місцевих активностей, пов’язаних з Україною. А тепер балотуються до Європарламенту.
Марина Соріна живе в Італії більш ніж 28 років. Вона працює перекладачкою та гідесою у Вероні, а з 2014 року є членкинею асоціації "Мальви України", яка допомагає українцям інтегруватися в італійське суспільство.
Марина завжди цікавилася політичною ситуацією в Україні й Італії, брала участь в акціях і виборах. У 2022 році під час одного з мітингів на підтримку України жінка познайомилася з представниками партії Più Europa й вирішила доєднатися до них. На цьогорічних виборах до Європарламенту Марина балотується від Stati Uniti d'Europa, групи партій, до якої входить Più Europa й інші ліберальні партії.
"На локальному рівні ми маємо протидіяти ворожій пропаганді у всіх її проявах, від підручників географії до начебто нейтральних культурних заходів за участі росіян. Але є ще питомо емігрантські питання, пов’язані зі статусом українців в Італії: підтвердження дипломів, продовження дозволу на проживання, пошук житла та кваліфікованої роботи", – пояснює Марина.
Катерина Шморгай також балотується від Stati Uniti d'Europa, а саме від партії +Europa. Жінка мешкає в Італії з 2006 року, працює санітарною співробітницею у соціальній службі в Равенні. Водночас Катерина є президенткою громадської організації "Мальва", мета якої – знайомити італійське суспільство з українським поглядом на війну з Росією.
Катерина балотується у надзвичайно великому Північно-Східному виборчому окрузі, що включає чотири регіони: Емілія Романья, Трентіно Альто Адідже, Венето і Фріулі Венеція Джулія.
"Треба розуміти, що наш регіон Емілія Романья керований Демократичною партією й Рухом "5 зірок", тому без наших проукраїнських проєктів місцеве населення отримувало б лише пацифістські наративи про необхідність домовлятися, без надання зброї потерпілій стороні тощо", – наголошує Катерина.
Наталія Кудрик – журналістка з багаторічним досвідом. Вона приїхала до Італії у 2005 році. Як позаштатна кореспондентка Радіо Свобода жінка висвітлювала досвід країни ЄС у контексті активізації євроінтеграції Києва після Помаранчевої революції. Після 2022 року активно коментувала російське вторгнення до України в італійських медіа та на різноманітних заходах.
Опозиційна партія Azione, яка у своїх заявах неодноразово підтримувала Київ і наголошувала на важливості підтримки України, запропонувала Наталії долучитися до їхньої виборчої кампанії. Жінка зазначає: наважилася прийняти цей виклик, адже під час великої війни недостатньо просто виконувати свою роботу – потрібні нові слова й нові активні дії.
"Я не політик, а журналістка, тому є свідком фактів. І сьогодні найбільшим фактом є те, що в Україні через російську воєнну агресію потерпають десятки мільйонів людей, які хочуть бути європейцями і які платять за це дуже високу ціну, багато хто кладе життя за свободу своєї родини й країни", – ділиться Наталія.
Сьогодні важливо доносити до європейців, що допомога Україні – це не благодійність, це турбота про власне майбутнє. Strichka підготувала "Посібник з народної дипломатії". У гайді українці можуть знайти поради про те, як і що розказувати світові про Україну.
Усі фото надав проєкт Strichka
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.07 Купівля 40.07Продаж 40.65
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе