Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Вибори до Європарламенту: фон дер Ляєн обіцяє збудувати проукраїнську більшість

Вибори до Європарламенту: фон дер Ляєн обіцяє збудувати проукраїнську більшість

10 червня, 2024 понедiлок
05:30
Світ Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейська народна партія, яка перемогла на виборах до Європарламенту, будуватиме в ньому "центр", що матиме чітку проукраїнську позицію

Зміст

Про це після оголошення попередніх результатів виборів до ЄП заявила провідний кандидат на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні - добрий день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. На цей час ми є найсильнішою партією, і основою для стабільності. Я вдячна виборцям, які визнали наше лідерство протягом минулих п’яти років", - зазначила вона.

Вона нагадала, що протягом минулих тижнів провела активну передвиборчу кампанію. За словами фон дер Ляєн, вона чула, що громадяни дійсно високо цінують ЄС, ставляться до нього із впевненістю та довірою. 

"Ці вибори надіслали нам два послання. Перше – є більшість у "центрі" для сильної Європи, і це є критично важливим для стабільності. Цей "центр" збережений. Але також є правдою, що екстремально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, що знаходяться в "центрі". Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі маємо інтерес у стабільності, ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу", - сказала європейська лідерка.

Фон дер Ляєн зауважила, що ЄНП негайно розпочне роботу з великими політичними родинами із близькими платформами, серед яких – Європейські соціалісти й демократи (S&D) та Оновлення Європи (Renew Europe). З цими силами політична група ЄНП розраховує на продовження конструктивних відносин.

"Я завжди говорила, що хочу побудувати широку більшість для сильної Європи. Я демонструвала протягом мого першого мандата, чого може досягати сильна Європа. Моя мета – продовжувати рухатися цим шляхом з тими силами, які є проєвропейськими, проукраїнськими, виступають за верховенство права. Вже від завтра ця робота розпочнеться знову", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання журналістів, чинна президентка Єврокомісії висловила впевненість, що зможе отримати підтримку для продовження роботи на цій посаді. Хоча, за її словами, це все ще потребуватиме багато зусиль.

  • У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту. Стали відомі попередні результати.
Теги:
Україна
ЄС
Європа
Європарламент
Єврокомісія
Читайте також:
Сі Цзіньпін та Путін
7 червня, 2024 п'ятниця
Китай домагається капітуляції України, - дипломат Чалий
вишкіл 3-ї штурмової бригади
9 червня, 2024 неділя
"На війні не потрібні люди, які не хочуть воювати, тому мотивація має бути основою рекрутингу": командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі 3-ї ОШБр Волохов
8 червня, 2024 субота
З 20:00 до 22:00: в Укренерго оприлюднили графіки відключень на 9 червня
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.13
    Купівля 40.13
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
10 червня
05:52
У Києві кинули гранату в багатоповерхівку: є постраждала
00:51
Рижівка. Сумщина
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади заперечив інформацію
00:20
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Війська РФ особливо активні у напрямку Покровська, протягом доби там зафіксовано 27 атак, 9 тривають
00:07
Александер де Кроо
Прем’єр Бельгії Александер де Кро йде у відставку
2024, неділя
9 червня
23:45
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Китай хоче прив'язати до себе РФ будь-яким шляхом щонайменше на 40-50 років, - Клімкін
23:41
Михайло Кохан
Кохан приніс Україні бронзу ЧЄ-2024 з легкої атлетики у метанні молота
23:27
без води, вода
Частина Сум залишилася без світла та води: причина
23:19
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула золото ЧЄ-2024 з легкої атлетики, Геращенко виграла бронзу
23:02
Зенон Позняк
Російську мову чекає доля мертвої латини, - Зенон Позняк
23:00
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Війна проти ХАМАСу може продовжуватися в такому ж темпі щонайменше до кінця 2024 року, - політолог Ліхачов
22:57
У передмісті Одеси водій, тікаючи від поліцейських, наїхав у натовп на пішохідному переході: є жертви
22:31
Еммануель Макрон
Макрон розпустив Національні збори: в чому причина і коли нові вибори
22:23
Бенні Ганц
Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц вийшов з уряду і каже про необхідність дострокових виборів
22:00
депортація дітей
Україні вдалося повернути ще одну дитину з Росії
21:43
лелека
У Польщі шукають волонтерів, щоб підрахувати лелек
21:28
Ексклюзив
Лукашенко
Якщо Лукашенко роздасть зброю громадянам, вони можуть повернути її проти нього, - військовий експерт Ступак
21:26
Оновлено
вибори до Європейського парламенту
Вибори до Європарламенту: які партії лідирують за результатами екзит-полів
21:13
Софія Андрухович
Софія Андрухович представить у Києві свій новий роман "Катананхе" про родину з Оболоні
20:58
утоплення
За тиждень в Україні потонули 23 людини, серед них 4 дитини
20:56
Оновлено
Франція запросила близько 10 країн приєднатися до коаліції іноземних інструкторів в Україні, - Welt
20:38
Володимир Зеленський
Понад 40 атак за добу: Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті
20:30
Оксана Забужко
Оксана Забужко оприлюднила власний рейтинг українських романів ХІХ-ХХ ст.
20:30
мощі, сухпайок
Нацгвардія перейде на сухпайки за стандартами НАТО
20:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 червня: скільки коштують долар та євро
20:09
Борис Єльцин та Леонід Кучма
Цього дня Україна віддала Росії 81,7% кораблів та суден Чорноморського флоту
19:59
Огляд
Пожежа у РФ
Українські БПЛА над російським Моздоком, ураження Су-57 в Астраханській області та "бавовна" у різних куточках тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
19:50
Ексклюзив
Су-57
Ураження ГУР літака Су-57 можна порівняти з втратою росіянами А-50, - співзасновник УЦБС Жмайло
19:37
Оновлено
новини Львівщини
У Харкові "прилетіло" по житловому району: виникла пожежа
19:27
світло
Коли і де не буде світла 10 червня: є графік
19:07
КАБ
Україна готується до випробування КАБів власного виробництва
19:00
Огляд
Як справа про стосунки Трампа з порнозіркою може змінити президентські перегони. Пояснюємо
18:54
Вірменська делегація у Бучі (31 травня 2024 року)
Представник Вірменії заявив у Бучі, що пишається ЗСУ. Лавров направив ноту протесту
18:45
Volvo
Виробництво електромобілів Volvo перенесуть з Китаю до Бельгії
18:44
Інтерв’ю
Байден прибув до Франції
Якщо Байден продовжував би вагатися, боячись ядерної зброї Путіна, то втратив би лідерство в НАТО, - дипломат Брайза
18:27
Су-27
Український винищувач вперше вразив ціль на території Росії, - Sky News
18:08
Урал
У Луганську росіяни збили на "Уралі" двох підлітків, - "Жовта стрічка"
18:02
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Моді склав присягу на третій термін прем'єр-міністра Індії
18:00
Інтерв’ю
Софія Андрухович
Симптом дорослішання: українці готові говорити про різні речі у своїй історії, — письменниця Андрухович
17:34
фейк
"Влада України ризикує втратити контроль над Києвом": новий фейк роспропаганди
17:32
хліб
Відключення світла, нестача зерна, мобілізація: асоціація пекарів попереджає про можливе подорожчання хліба на 30%
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV