Вибори до Європарламенту: фон дер Ляєн обіцяє збудувати проукраїнську більшість

Про це після оголошення попередніх результатів виборів до ЄП заявила провідний кандидат на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні - добрий день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. На цей час ми є найсильнішою партією, і основою для стабільності. Я вдячна виборцям, які визнали наше лідерство протягом минулих п’яти років", - зазначила вона.

Вона нагадала, що протягом минулих тижнів провела активну передвиборчу кампанію. За словами фон дер Ляєн, вона чула, що громадяни дійсно високо цінують ЄС, ставляться до нього із впевненістю та довірою.

"Ці вибори надіслали нам два послання. Перше – є більшість у "центрі" для сильної Європи, і це є критично важливим для стабільності. Цей "центр" збережений. Але також є правдою, що екстремально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, що знаходяться в "центрі". Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі маємо інтерес у стабільності, ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу", - сказала європейська лідерка.

Фон дер Ляєн зауважила, що ЄНП негайно розпочне роботу з великими політичними родинами із близькими платформами, серед яких – Європейські соціалісти й демократи (S&D) та Оновлення Європи (Renew Europe). З цими силами політична група ЄНП розраховує на продовження конструктивних відносин.

"Я завжди говорила, що хочу побудувати широку більшість для сильної Європи. Я демонструвала протягом мого першого мандата, чого може досягати сильна Європа. Моя мета – продовжувати рухатися цим шляхом з тими силами, які є проєвропейськими, проукраїнськими, виступають за верховенство права. Вже від завтра ця робота розпочнеться знову", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання журналістів, чинна президентка Єврокомісії висловила впевненість, що зможе отримати підтримку для продовження роботи на цій посаді. Хоча, за її словами, це все ще потребуватиме багато зусиль.