КНДР провела невдалий запуск балістичної ракети: США та союзники висловили занепокоєння

Про це повідомляє Bloomberg.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракета була запущена приблизно о 5:30 ранку в середу за місцевим часом (23:30 25 червня за Києвом) з району біля Пхеньяна та, ймовірно, зазнала невдачі невдовзі після запуску. Південнокорейські та американські розвідувальні органи проводять аналіз, щоб з'ясувати більше деталей.

Ракета, імовірно, впала у водах за межами виключної економічної зони Японії, заявили офіційні особи в Токіо. Подальші подробиці про політ не надходили, і це перший запуск після того, як режим Кім Чен Ина випустив одночасний залп балістичних ракет малої дальності наприкінці травня.