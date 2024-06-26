КНДР провела невдалий запуск балістичної ракети: США та союзники висловили занепокоєння
Північна Корея випустила балістичну ракету, яка вийшла з ладу під час польоту невдовзі після старту. США та союзники занепокоєні спробою продемонструвати силу після того, як КНДР уклала військову угоду з Росією
Про це повідомляє Bloomberg.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракета була запущена приблизно о 5:30 ранку в середу за місцевим часом (23:30 25 червня за Києвом) з району біля Пхеньяна та, ймовірно, зазнала невдачі невдовзі після запуску. Південнокорейські та американські розвідувальні органи проводять аналіз, щоб з'ясувати більше деталей.
Ракета, імовірно, впала у водах за межами виключної економічної зони Японії, заявили офіційні особи в Токіо. Подальші подробиці про політ не надходили, і це перший запуск після того, як режим Кім Чен Ина випустив одночасний залп балістичних ракет малої дальності наприкінці травня.
- 19 червня Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
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