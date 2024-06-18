Путін прибув до КНДР. Кім Чен Ин зустрів його в аеропорту

Про це повідомляє російське пропагандистське державне агентство ТАСС.

Путін прилетів до Пхеньяна, де біля трапа літака його особисто зустрів Кім Чен Ин. Після обміну вітаннями диктатори сіли в лімузин "Аурус" і вирушили до місця офіційних перемовин.

Путін прибув до Пхеньяна вперше за 24 роки. Його візит триватиме 18 і 19 червня і відбувається у відповідь на запрошення Кім Чен Ина після відвідування Росії восени торік. Під час візиту заплановано підписання договору про стратегічне партнерство Росії з КНДР.