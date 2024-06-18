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Путін прибув до КНДР. Кім Чен Ин зустрів його в аеропорту

18 червня, 2024 вiвторок
22:17
Світ Путін і Кім Чен Ин в аеропорту Пхеньяна, Північна Корея, 18 червня 2024 року

Російський диктатор Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина

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Про це повідомляє російське пропагандистське державне агентство ТАСС.

Путін прилетів до Пхеньяна, де біля трапа літака його особисто зустрів Кім Чен Ин. Після обміну вітаннями диктатори сіли в лімузин "Аурус" і вирушили до місця офіційних перемовин. 

Путін прибув до Пхеньяна вперше за 24 роки. Його візит триватиме 18 і 19 червня і відбувається у відповідь на запрошення Кім Чен Ина після відвідування Росії восени торік. Під час візиту заплановано підписання договору про стратегічне партнерство Росії з КНДР. 

  • Перед візитом до Пхеньяна російський диктатор подякував КНДР за підтримку війни проти України у статті "Росія і КНДР: традиції дружби і співпраці крізь роки". 
  • У Білому домі заявили, що не занепокоєні візитом очільника Кремля до Північної Кореї, втім стурбовані поглибленням відносин між країнами
Теги:
Росія
КНДР
Володимир Путін
Кім Чен Ин
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