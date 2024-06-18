Путін прибув до КНДР. Кім Чен Ин зустрів його в аеропорту
Російський диктатор Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина
Про це повідомляє російське пропагандистське державне агентство ТАСС.
Путін прилетів до Пхеньяна, де біля трапа літака його особисто зустрів Кім Чен Ин. Після обміну вітаннями диктатори сіли в лімузин "Аурус" і вирушили до місця офіційних перемовин.
Путін прибув до Пхеньяна вперше за 24 роки. Його візит триватиме 18 і 19 червня і відбувається у відповідь на запрошення Кім Чен Ина після відвідування Росії восени торік. Під час візиту заплановано підписання договору про стратегічне партнерство Росії з КНДР.
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