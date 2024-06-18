"Занепокоєні поглибленням відносин": у Білому домі відреагували на візит Путіна до КНДР
У Білому домі заявили, що не занепокоєні візитом очільника Кремля до Північної Кореї, втім, стурбовані поглибленням відносин між країнами
Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Європейська правда.
У Білому домі нагадали, що інформація про можливий візит Путіна до КНДР ширилась ще одразу після так званих президентських виборів Росії, тому теперішній дводенний візит російського диктатора до Північної Кореї не здивував США.
"Нас не непокоїть поїздка. Але ми занепокоєні поглибленням відносин між цими двома країнами", - вказав Кірбі, коментуючи ситуацію.
Він наголосив, що з огляду на використання Росією північнокорейської зброї, можливі домовленості між РФ та КНДР матимуть вплив на Україну. Кірбі також вказав, що можуть "відбутись певні обопільні кроки, які вплинуть на безпекову ситуацію на Корейському півострові".
Він додав, що США будуть "уважно стежити" за подальшими кроками обидвох країн.
- Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина 18 та 19 червня перебуватиме з візитом у КНДР.
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