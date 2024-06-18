Путін перед візитом до Пхеньяну подякував КНДР за підтримку війни проти України
Російський диктатор Володимир Путін на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина 18 та 19 червня перебуватиме з візитом у КНДР
Про візит Путіна до Пхеньяну інформує Корейське центральне інформаційне агентство.
"На запрошення Кім Чен Ина, президента Корейської Народно-Демократичної Республіки, президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін відвідає КНДР з державним візитом з 18 по 19 червня", йдеться у повідомленні.
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Водночас пропагандистське російське видання РИА Новости повідомляє, що перед візитом у північнокорейській газеті "Нодон синмун" опублікували статтю очільника Кремля "Росія і КНДР: традиції дружби і співпраці крізь роки".
У ній Путін заявляє, що Росія готова до "тісної взаємодії з КНДР, щоб зробити міжнародні відносини демократичнішими і стабільнішими". Крім того, російський диктатор подякував Північній Кореї за підтримку війни проти України.
"Ми високо цінуємо тверду підтримку КНДР у проведенні російської спеціальної військової операції в Україні (війни в Україні, - ред.), солідарність із нами з ключових міжнародних питань, готовність відстоювати загальні пріоритети та погляди на майданчику Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у статті.
- Раніше видання Financial Times писало, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має незвичну готовність та амбіції щодо налагодження зв'язків з Росією для відновлення економіки власної країни.
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