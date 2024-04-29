Кім Чен Ин намагається налагодити зв'язки з Росією, щоб відновити економіку КНДР, - FT
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має незвичну готовність та амбіції щодо налагодження зв'язків з Росією для відновлення економіки власної країни
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що деякі заводи Північної Кореї почали працювати із підвищеною потужністю. Експерти вважають, що це, ймовірно, не принесе великі плоди для країни. Проте вони припускають, що амбіції та незвична готовність лідера КНДР Кім Чен Ина окреслює "конкретні показники успіху".
Це відображає зростаючу впевненість Кім Чен Ина у результаті його відносин із президентом Росії Володимиром Путіним, що розвиваються після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Після кількох років важких випробувань, які випали на долю простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу, Кім Чен Ин, схоже, має намір використати частину отриманого прибутку для підвищення рівня життя та розширення промислової бази", - каже науковець аналітичного центру Sejong Institute у Сеулі Пітер Уорд.
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що економічна ситуація в Північній Кореї "значно покращилася" за останні місяці в результаті російських поставок продовольства, сировини та нафтопродуктів.
Експерти підкреслили, що точний стан економіки Північної Кореї неможливо виміряти за відсутності надійних офіційних даних.
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