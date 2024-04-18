Росія, Китай, Іран та їх сателіти пов'язані не ідеологією, а відчаєм, - WP
Іран, Росія, Китай та КНДР очолюють блок диктаторських режимів, до якого входять і терористичні угрупування – їх пов'язує не ідеологія, а відчай
Про це йдеться в аналітичній статті на сайті The Washington Post.
Всі ці країни, на відміну від минулих часів протистояння блоків, не пов'язані між собою ідеологічно, навіть Китай і КНДР, які начебто комуністичні, але по-різному трактують і застосовують ідеологію.
До їхнього блоку входять не лише держави, а й терористичні угруповання на кшталт ХАМАС та племінні утворення на кшталт хуситів. Ці режими об'єднує скоріше загальний розпач.
Це не означає, що їхній союз є неміцним, і що між ними можна вбити клин і відірвати Китай від Росії, наприклад. Розпач може штовхнути їх на відчайдушні кроки.
Три з чотирьох країн вже мають ядерну зброю, четверта, Іран, за два кроки від отримання цього арсеналу.
Західні країни все ще не можуть виробити єдиний підхід до протистояння з цим альянсом зневірених. Навіть у США зберігаються розбіжності щодо методів протидії Китаю та Росії. Але добре, що поступово виникає розуміння, що це зіткнення демократичних та авторитарних країн.
- У середу, 17 квітня, президент США Джо Байден заявив, що друзі Путіна – Китай, Іран і Північна Корея – допомагають РФ посилювати наступ.
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