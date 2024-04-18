Росія, Китай, Іран та їх сателіти пов'язані не ідеологією, а відчаєм, - WP

Про це йдеться в аналітичній статті на сайті The Washington Post.

Всі ці країни, на відміну від минулих часів протистояння блоків, не пов'язані між собою ідеологічно, навіть Китай і КНДР, які начебто комуністичні, але по-різному трактують і застосовують ідеологію.

До їхнього блоку входять не лише держави, а й терористичні угруповання на кшталт ХАМАС та племінні утворення на кшталт хуситів. Ці режими об'єднує скоріше загальний розпач.

Це не означає, що їхній союз є неміцним, і що між ними можна вбити клин і відірвати Китай від Росії, наприклад. Розпач може штовхнути їх на відчайдушні кроки.

Три з чотирьох країн вже мають ядерну зброю, четверта, Іран, за два кроки від отримання цього арсеналу.

Західні країни все ще не можуть виробити єдиний підхід до протистояння з цим альянсом зневірених. Навіть у США зберігаються розбіжності щодо методів протидії Китаю та Росії. Але добре, що поступово виникає розуміння, що це зіткнення демократичних та авторитарних країн.