Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США

Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США

26 червня, 2024 середа
03:12
Світ Джуліан Ассанж

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США в угоді з прокурорами Міністерства юстиції США, яка забезпечує його свободу

Зміст

Про це повідомляє АР.

У рамках угоди з прокурорами Міністерства юстиції, яка забезпечує свободу Ассанжу та завершує тривалу судову сагу, яка викликала розбіжності  щодо свободи преси і національної безпеки, Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США.

У будівлі суду він відповідав на основні запитання окружного судді США Рамони Манглони, призначеної колишнім президентом Бараком Обамою, і, здавалося, уважно слухав, коли обговорювалися умови угоди. Умовою визнання провини він буде зобов'язаний знищити інформацію, надану WikiLeaks.

Звинувачення було подано в середу вранці у федеральному суді Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, співдружності США в Тихому океані. Угода завершує багаторічну судову тяганину, яка викликала розбіжності щодо свобода преси та національної безпеки.

Що відомо про засновника WikiLeaks Ассанжа 

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.

Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року на виході з будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався в дипмісії з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.

Еквадор позбавив журналіста політичного притулку за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. Про це повідомив президент Еквадору Ленін Морено. 

11 червня 2019 влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks, а 17 червня 2022 року очільниця МВС Великої Британії Пріті Патель схвалила екстрадицію до США Ассанжа.

26 березня 2024 року британський суд відклав екстрадицію засновника WikiLeaks. Президентка відділу королівської лави суддів Вікторія Шарп і суддя Джонсон заявили, що Ассанж мав достатні шанси на успіх за трьома з дев’яти аргументів, але відклали дозвіл на апеляцію, щоб дати відповідачам можливість надати гарантії щодо того, що станеться з Ассанжем. 

11 квітня стало відомо, що США розглядають запит Австралії щодо можливості припинення судового переслідування Ассанжа. Правозахисна організація Amnesty International також закликала до його звільнення. 

Згодом Високий суд Лондона дозволив засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу оскаржувати рішення щодо його екстрадиції до США з Великої Британії. 

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж 24 червня вийшов з в'язниці Великої Британії: він повернеться на свою батьківщину - в Австралію.

Теги:
США
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
24 червня, 2024 понедiлок
Удар ЗСУ по об'єкту в Криму, сила Atacms та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
Україна ЄС
Автор Юлія Мисо
24 червня, 2024 понедiлок
Встигаємо до угорців. Що означає старт переговорів про вступ України до ЄС та коли чекати членства
Сонячні_батареї
25 червня, 2024 вiвторок
Українців закликали встановлювати малі сонячні станції. Це дасть енергосистемі до 1 ГВт потужності
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.44
    Купівля 40.44
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
26 червня
03:46
армія КНДР
"Стануть гарматним м'ясом": у Пентагоні прокоментували можливість участі військ КНДР у війні РФ проти України
03:04
КНДР ракета
КНДР провела невдалий запуск балістичної ракети: США та союзники висловили занепокоєння
02:37
Авіасанкції проти Росії
Суперелітний літак за $110 млн вивезли з ЄС для підсанкційного російського мільярдера Ілієва, - ліберальне росЗМІ
02:15
Михайло Подоляк
"Мир може бути тільки справедливим": в Офісі президента прокоментували "мирний план" Трампа щодо України
02:07
Росіяни 23 червня вперше вдарили по Харкову модифікованою КАБ-250 з GPS-модулем, - очільник ОВА
01:46
У Нацполіції створили додаткові три зведені стрілецькі бригади
01:35
Оновлено
Шойґу і Герасімов
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова. Зеленський відреагував
01:24
Держдеп заперечив заяви РФ про зв’язки американського репортера Евана Гершковича з урядом США
00:47
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім близький до скасування заборони американським військовим підрядникам працювати в Україні, - CNN
00:28
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 123 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 42 атаки
00:16
Олександр Усик
Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу
2024, вiвторок
25 червня
23:56
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:53
Крістіан Еріксен (праворуч), Данія - Сербія, Євро-2024
Данія зіграла внічию із Сербією та вийшла до плей-офф Євро-2024
23:52
Деклан Райс і Джуд Беллінгем, збірна Англії, Євро-2024
Англія зіграла внічию проти Словенії та з першого місця вийшла у плей-офф Євро-2024
23:34
Дністер
У Дністрі втопився чоловік, який намагався незаконно потрапити у Молдову
23:03
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим
22:32
Марк Рютте
Премʼєра Нідерландів Рютте 26 червня офіційно призначать генсеком НАТО, - AFP
22:25
Ален Берсе
Експрезидент Швейцарії Ален Берсе став новим генсеком Ради Європи
22:05
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Україні потрібно бронювати усіх працівників, які чесно працюють і сплачують податки, - нардеп Цимбалюк
22:03
Обмін полоненими
Україна повернула з полону РФ ще 90 людей, серед них захисники Маріуполя та ЧАЕС
21:34
Ексклюзив
Дмитро Лазуткін
Лазуткін пояснив, чому Міноборони не підтримало законопроєкт про 150 днів на оновлення даних у системі Резерв+
21:33
Ексклюзив
Саміт миру
Саміт миру може перерости у політичний "Рамштайн", - Безсмертний
21:26
Аналітика
Сергій Згурець
Від Іспанії - ракети Patriot, в рамках "чеської ініціативи" - боєприпаси й нарешті Франція дійшла до практичних кроків. Колонка Сергія Згурця
21:16
Бердянськ
Окупанти заявили, що перевиконують план із підготовки Бердянська до зими, хоча у місті постійні "комунальні колапси", - голова МВА
20:57
Ексклюзив
САУ 2-CT Hawkeye
Україна стає полігоном: Defence Express про передачу США 105-мм САУ 2-CT Hawkeye та її можливості для ЗСУ
20:56
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: Франція зіграла внічию проти Польщі і втратила перше місце в групі D
20:55
Мемфіс Депай (праворуч), Нідерланди - Австрія, Євро-2024
Євро-2024: Нідерланди програли Австрії та фінішували третіми у групі D
20:54
Оновлено
Микола Тищенко, суд
Суд відправив нардепа Тищенка під цілодобовий домашній арешт
20:46
Віктор Циганков (ліворуч)
Циганков прийняв доленосне рішення щодо свого клубного майбутнього
20:27
Оновлено
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаних: у Міноборони змінили рішення про підтримку законопроєкту
20:18
Ольга Стефанішина
Для євроінтеграції Україна виконає 11 вимог Угорщини стосовно прав нацменшин, - Стефанішина
20:16
Зеленський і Путін
"Пропозиції РФ реально передбачають можливість завершити війну в Україні": російські фейки та маніпуляції за 25 червня
20:15
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
"Політика така: підняти податки, а там побачимо", - нардепка Южаніна про підвищення акцизів на пальне та тютюн
20:10
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
20:03
ЗСУ, мобілізація
Отримати військово-облікові документи з QR-кодом тепер можна в усіх ЦНАПах України: як це працює
20:00
OPINION
Михайло Басараб
Чому "хароші русскі" педалюють чеченську тему?
19:48
Росіяни облаштували військову базу в порту Маріуполя, - міська рада
19:47
ЄС Україна
Рада ЄС затвердила проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом
19:42
Оновлено
Сергій Борзов
Зеленський звільнив очільника Вінницької ОВА
19:41
Кіріл Фесюн, молодіжна збірна України
"Шахтар" оголосив про трансфер воротаря олімпійської збірної України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV