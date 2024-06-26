Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США

Про це повідомляє АР.

У рамках угоди з прокурорами Міністерства юстиції, яка забезпечує свободу Ассанжу та завершує тривалу судову сагу, яка викликала розбіжності щодо свободи преси і національної безпеки, Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США.

У будівлі суду він відповідав на основні запитання окружного судді США Рамони Манглони, призначеної колишнім президентом Бараком Обамою, і, здавалося, уважно слухав, коли обговорювалися умови угоди. Умовою визнання провини він буде зобов'язаний знищити інформацію, надану WikiLeaks.

Звинувачення було подано в середу вранці у федеральному суді Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, співдружності США в Тихому океані. Угода завершує багаторічну судову тяганину, яка викликала розбіжності щодо свобода преси та національної безпеки.

Що відомо про засновника WikiLeaks Ассанжа

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.

Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року на виході з будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався в дипмісії з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.

Еквадор позбавив журналіста політичного притулку за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. Про це повідомив президент Еквадору Ленін Морено.

11 червня 2019 влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks, а 17 червня 2022 року очільниця МВС Великої Британії Пріті Патель схвалила екстрадицію до США Ассанжа.

26 березня 2024 року британський суд відклав екстрадицію засновника WikiLeaks. Президентка відділу королівської лави суддів Вікторія Шарп і суддя Джонсон заявили, що Ассанж мав достатні шанси на успіх за трьома з дев’яти аргументів, але відклали дозвіл на апеляцію, щоб дати відповідачам можливість надати гарантії щодо того, що станеться з Ассанжем.

11 квітня стало відомо, що США розглядають запит Австралії щодо можливості припинення судового переслідування Ассанжа. Правозахисна організація Amnesty International також закликала до його звільнення.

Згодом Високий суд Лондона дозволив засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу оскаржувати рішення щодо його екстрадиції до США з Великої Британії.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж 24 червня вийшов з в'язниці Великої Британії: він повернеться на свою батьківщину - в Австралію.