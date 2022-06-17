Велика Британія дозволила екстрадицію засновника Wikileaks Ассанжа до США
Очільниця МВС Великої Британії Пріті Патель схвалила екстрадицію до США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Про це повідомляє Reuters.
МВС Великої Британії зазначає, що екстрадиція Ассанжа не порушить його права на справедливий суд. Міністерство впевнене, що у США з Ассанжем будуть поводитися належним чином, у тому числі з огляду на стан його здоров’я.
Команда Wikileaks заявила, що оскаржить це рішення.
У США Ассанжу загрожує довічне ув'язнення. Ассанж роками намагався уникнути суду в США за звинуваченнями, пов’язаними з публікацією у WikiLeaks великої кількості секретних документів більш як десять років тому.
На думку слідчих у Вашингтоні, внаслідок оприлюднення секретних матеріалів у WikiLeaks під загрозу потрапили життя інформаторів американських спецслужб, імена яких фігурували в документах.
Ассанж із 2012 року жив у Посольстві Еквадору в Лондоні, де попросив прихисток, і був затриманий поліцією в 2019 році.
- 11 квітня 2019 року британські поліцейські заарештували в Лондоні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.
- Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.
- 11 червня 2019 влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
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