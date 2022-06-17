Велика Британія дозволила екстрадицію засновника Wikileaks Ассанжа до США

Про це повідомляє Reuters.

МВС Великої Британії зазначає, що екстрадиція Ассанжа не порушить його права на справедливий суд. Міністерство впевнене, що у США з Ассанжем будуть поводитися належним чином, у тому числі з огляду на стан його здоров’я.

Команда Wikileaks заявила, що оскаржить це рішення.

У США Ассанжу загрожує довічне ув'язнення. Ассанж роками намагався уникнути суду в США за звинуваченнями, пов’язаними з публікацією у WikiLeaks великої кількості секретних документів більш як десять років тому.

На думку слідчих у Вашингтоні, внаслідок оприлюднення секретних матеріалів у WikiLeaks під загрозу потрапили життя інформаторів американських спецслужб, імена яких фігурували в документах.

Ассанж із 2012 року жив у Посольстві Еквадору в Лондоні, де попросив прихисток, і був затриманий поліцією в 2019 році.

11 квітня 2019 року британські поліцейські заарештували в Лондоні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.

11 червня 2019 влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

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