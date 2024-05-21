Суд у Лондоні дозволив засновнику WikiLeaks Ассанжу оскаржити екстрадицію до США

Про це інформує CNN.

Вказано, що адвокати Ассанжа на слуханні стверджували, що лондонські судді не повинні приймати запевнення американських прокурорів у тому, що він може розраховувати на права і захист, передбачені першою поправкою до Конституції США. За словами захисників, засновник WikiLeaks в разі екстрадиції може зазнати дискримінації на підставі свого громадянства, оскільки він є іноземцем - Ассанж народився в Австралії.

У відповідь на аргументи захисту, судді надали йому дозвіл на повну апеляцію щодо екстрадиції. Водночас аргументи прокурорів США було визнано недостатніми. Дата наступного слухання наразі невідома.

Що відомо про засновника WikiLeaks Ассанжа

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.

Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року на виході з будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався в дипмісії з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.

Еквадор позбавив журналіста політичного притулку за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. Про це повідомив президент Еквадору Ленін Морено.

11 червня 2019 влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks, а 17 червня 2022 року очільниця МВС Великої Британії Пріті Патель схвалила екстрадицію до США Ассанжа.

26 березня 2024 року британський суд відклав екстрадицію засновника WikiLeaks. Президентка відділу королівської лави суддів Вікторія Шарп і суддя Джонсон заявили, що Ассанж мав достатні шанси на успіх за трьома з дев’яти аргументів, але відклали дозвіл на апеляцію, щоб дати відповідачам можливість надати гарантії щодо того, що станеться з Ассанжем.

11 квітня стало відомо, що США розглядають запит Австралії щодо можливості припинення судового переслідування Ассанжа. Правозахисна організація Amnesty International також закликала до його звільнення.