Британський суд відклав екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США

Про це повідомляє The Guardian.

Президентка відділу королівської лави суддів Вікторія Шарп і суддя Джонсон заявили, що Ассанж мав достатні шанси на успіх за трьома з дев’яти аргументів, але відклали дозвіл на апеляцію, щоб дати відповідачам можливість надати гарантії щодо того, що станеться з Ассанжем.

"Перед прийняттям остаточного рішення щодо заяви про дозвіл на апеляцію ми дамо відповідачу можливість надати гарантії", - зазначила Шарп.

Якщо ж гарантії не будуть надані, дозвіл на апеляцію ухвалять без подальшого слухання.

"Якщо запевнень не буде надано, ми надамо дозвіл на апеляцію без подальшого слухання. Якщо будуть надані запевнення, ми надамо сторонам можливість зробити додаткові подання, перш ніж прийняти остаточне рішення щодо заяви про дозвіл на апеляцію", - сказала суддя.

Вона додала, що гарантії повинні включати "те, що заявнику (Ассанжу) дозволено покладатися на першу поправку, що заявник не зазнає шкоди під час судового розгляду, включаючи вирок, через його національність, що йому надається така сама перша поправка захисту як громадянина Сполучених Штатів і що смертна кара не застосовується".

У виданні зазначили, що якби Ассанжу було відмовлено в дозволі на апеляцію, його могли б екстрадувати протягом декількох днів, щоб йому пред'явили звинувачення в шпигунстві в США.

На дводенному слуханні його адвокати стверджували, що звинувачення, які стосуються публікації Ассанжем і WikiLeaks тисяч секретних і дипломатичних документів, пов'язаних з війнами в Афганістані та Іраку, були політично вмотивованими, а запит про екстрадицію був незаконним.

Тепер встановлено термін до 16 травня, аби подати гарантії. Якщо цього не зроблять, дозвіл на апеляцію буде надано. Якщо гарантії надійдуть до цієї дати, сторонам буде запропоновано подати подальші письмові заяви щодо дозволу на апеляцію з іншим слуханням, попередньо призначеним на 20 травня.

Додвідка: Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.

Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року на виході з будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався в дипмісії з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Еквадор позбавив журналіста політичного притулку за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.