Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ США припускають припинення кримінального переслідування засновника WikiLeaks Ассанжа

США припускають припинення кримінального переслідування засновника WikiLeaks Ассанжа

11 квітня, 2024 четвер
13:54
Світ Джуліан Ассанж

США розглядають запит Австралії щодо можливості припинення судового переслідування засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, який перебуває під арештом у Британії

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Spiegel.

"Ми розглядаємо це", — відповів Байден на запитання в Білому домі.

Адвокат Ассанжа назвав слова президента США дуже обнадійливими.

Головний редактор WikiLeaks Крістін Графнссон закликав до "політичного вирішення" справи в Лондоні. Прихильники Ассанжа провели там акцію протесту з нагоди п'ятої річниці його арешту у Великій Британії.

Парламент Австралії за підтримки прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе в лютому ухвалив подання про припинення судового переслідування 52-річного Ассанжа, щоб затриманий міг повернутися до своєї родини в Австралії.

Правозахисна організація Amnesty International також закликала до його звільнення.

"Джуліан Ассанж наважився оприлюднити викриття ймовірних воєнних злочинів США. Це неприйнятно, що роки його життя були вкрадені у нього", – заявила генеральний секретар Агнес Калламар 11 квітня.

Довідка: Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.

  • Ассанж із 2012 року жив у посольстві Еквадору в Лондоні, де попросив прихистку. 11 квітня 2019 року британські поліцейські заарештували  Ассанжа в Лондоні. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований за запитом США.
  • Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.
  • 11 червня 2019 року влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
  • У червні 2022 року Велика Британія дозволила екстрадицію Ассанжа до США, але команда Wikileaks оскаржує це рішення.
  • Наступне слухання в суді призначено на 20 травня 2024 року.
Теги:
США
Читайте також:
Карта. Бахмут_0904
10 квітня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 3-10 квітня: нова стратегія війни за небо та загрозливе просування ворога  
Верховна Рада
10 квітня, 2024 середа
Затримання до 3 діб і величезні штрафи: ВР підтримала за оcнову законопроєкт про ухилення від мобілізації 
Євгенія Гуцул
10 квітня, 2024 середа
Лідерка молдовської автономії Гагаузія заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.9
    Купівля 38.9
    Продаж 39.37
  • EUR
    Купівля 41.95
    Продаж 42.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 квітня
13:53
фейк
"Україні доведеться здати Харків у найближчі тижні": добірка фейків у світі за 11 квітня
13:36
Де 12 квітня можливі дощі, а де - сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:34
Латвія
Україна підписала безпекову угоду з Латвією: подробиці
13:32
Ford, форд
У США Ford відкликав 43 тис. позашляховиків. Причина
13:14
Оновлено
Вибух
РФ ударила балістикою по Миколаєву: є загиблі та поранені
13:09
Денис Шмигаль та Роберт Фіцо на міжурядових консультаціях у Словаччині
Українська делегація на чолі зі Шмигалем прибула до Словаччини на міжурядові консультації
13:06
На фото: Ірина Шейк
Ірина Шейк стала обличчям російського бренду Gloria Jeans, який відшиває одяг в окупованому Луганську
13:02
відключення електроенергії
Україна залучала аварійну допомогу з Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 11 квітня
12:59
Верховна Рада
Доплата 70 тис. грн військовим на "нулі": Рада зобов'язала уряд ухвалити постанову
12:37
Верховна Рада
Рада за основу ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ
12:36
Оновлено
обстріл, ППО
РФ атакувала енергооб'єкти Харкова та області: знеструмлено 240 тис. абонентів, але вдалося запустити метро
12:28
Огляд
міжнародний огляд
Франція продовжує купувати російський газ, а російські заводи поспішають придбати засоби захисту від безпілотників у місцевих постачальників. Акценти світових ЗМІ 11 квітня
12:19
9 травня у москві парад
Росіяни планують масове завезення підлітків з ТОТ України до РФ на пропагандистські заходи до 9 травня, - Спротив
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Мобілізація у пастці ілюзій
12:07
Юнармія
У Маріуполі окупаційна "Юнармія" вчить дітей користуватися зброєю та зомбує пропагандою, - міськрада
11:45
РФ не збирається зупинятися в Україні та хронічно загрожує світу, - командувач сил НАТО в Європі Каволі
11:41
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС під час масованої атаки, – Центренерго
11:33
Бузок
У Києві 10 квітня зафіксували три температурні рекорди
11:30
Ексклюзив
"Де поділися нардепи?": офіцер ЗСУ Кішак розповів про ставлення військових до законопроєкту про демобілізацію
11:24
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила кілька груп дронів та ракет по Україні. У низці регіонів працювала ППО
11:23
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Кім Чен Ин заявив про "час підготуватися до війни"
11:04
Володимир Зеленський
Зеленський приїхав до Литви для участі в саміті Триморʼя
11:00
Оновлено
Верховна Рада
Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому, норму про демобілізацію виключили
10:56
Оновлено
Вибух у Кривому Розі
У Кривому Розі в багатоповерхівці стався вибух: є загиблий, 7 постраждалих
10:40
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури у 5 областях: є серйозні пошкодження
10:33
У першому кварталі 2024 року 72% німецького експорту зброї призначено для України
10:23
Еммануель Макрон
Франція нарощує поставки газу з РФ, поки Макрон виступає одним із найбільших захисників України, - Politico
10:09
Ексклюзив
Людмила Денісова
Зниклий безвісти за особливих обставин та особа, яка визнана безвісти відсутньою: правозахисниця Денісова розповіла алгоритм дій для родин
10:06
OPINION
Євген Степаненко
Дискусіями про Булгакова нас відвертають від чогось важливого?
10:05
Президент Фінляндії Александер Стубб
НАТО має готувати свої армії до потенційного конфлікту з РФ, - президент Фінляндії
09:38
Рубіжне
В окупованому Рубіжному критична ситуація з ліками, - голова Луганської ОВА
09:25
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Масована атака РФ: українська ППО збила 57 із 82 повітряних цілей
09:03
Ексклюзив
Вибух у Кривому Розі
Політолог Сазонов пояснив, чому Захід кволо реагує на російські атаки на Україну
08:58
Оновлено
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Верховний лідер Ірану Хаменеї закликав "покарати" Ізраїль за атаку на посольство у Сирії. В Ізраїлі відповіли
08:50
Оновлено
корабель рф
Після масованої атаки РФ вивела у Чорне море один ракетоносій
08:45
Володимир Зеленський
"Треба ППО, а не заплющування очей і довгі дискусії": Зеленський відреагував на масовану атаку РФ
08:30
Джо Байден
Байден заявив про "залізну" підтримку Ізраїлю у разі помсти Ірану за атаку на посольство в Сирії
08:29
Огляд
Тейлор Свіфт
Як Тейлор Свіфт впливає на економіки цілих країн і чи може вона змінити хід виборів у США
08:21
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці 12 дронів по 6 областях
08:12
війна діти
Унаслідок російської агресії в Україні загинули щонайменше 542 дитини, 1289 постраждали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV