США припускають припинення кримінального переслідування засновника WikiLeaks Ассанжа

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Spiegel.

"Ми розглядаємо це", — відповів Байден на запитання в Білому домі.

Адвокат Ассанжа назвав слова президента США дуже обнадійливими.

Головний редактор WikiLeaks Крістін Графнссон закликав до "політичного вирішення" справи в Лондоні. Прихильники Ассанжа провели там акцію протесту з нагоди п'ятої річниці його арешту у Великій Британії.

Парламент Австралії за підтримки прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе в лютому ухвалив подання про припинення судового переслідування 52-річного Ассанжа, щоб затриманий міг повернутися до своєї родини в Австралії.

Правозахисна організація Amnesty International також закликала до його звільнення.

"Джуліан Ассанж наважився оприлюднити викриття ймовірних воєнних злочинів США. Це неприйнятно, що роки його життя були вкрадені у нього", – заявила генеральний секретар Агнес Калламар 11 квітня.

Довідка: Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.