США припускають припинення кримінального переслідування засновника WikiLeaks Ассанжа
США розглядають запит Австралії щодо можливості припинення судового переслідування засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, який перебуває під арештом у Британії
Про це заявив президент США Джо Байден, передає Spiegel.
"Ми розглядаємо це", — відповів Байден на запитання в Білому домі.
Адвокат Ассанжа назвав слова президента США дуже обнадійливими.
Головний редактор WikiLeaks Крістін Графнссон закликав до "політичного вирішення" справи в Лондоні. Прихильники Ассанжа провели там акцію протесту з нагоди п'ятої річниці його арешту у Великій Британії.
Парламент Австралії за підтримки прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе в лютому ухвалив подання про припинення судового переслідування 52-річного Ассанжа, щоб затриманий міг повернутися до своєї родини в Австралії.
Правозахисна організація Amnesty International також закликала до його звільнення.
"Джуліан Ассанж наважився оприлюднити викриття ймовірних воєнних злочинів США. Це неприйнятно, що роки його життя були вкрадені у нього", – заявила генеральний секретар Агнес Калламар 11 квітня.
Довідка: Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.
- Ассанж із 2012 року жив у посольстві Еквадору в Лондоні, де попросив прихистку. 11 квітня 2019 року британські поліцейські заарештували Ассанжа в Лондоні. Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований за запитом США.
- Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.
- 11 червня 2019 року влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
- У червні 2022 року Велика Британія дозволила екстрадицію Ассанжа до США, але команда Wikileaks оскаржує це рішення.
- Наступне слухання в суді призначено на 20 травня 2024 року.
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